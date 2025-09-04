Khởi tố em gái, em trai Shark Thủy tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã khởi tố về 3 tội danh nêu trên, C03 còn làm rõ việc 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame có dấu hiệu đồng phạm với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/8, C03 ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 23 người nêu trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vai trò đồng phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Trong số này có Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ), Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thủy), Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung).

Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thuỷ).

Sau khi VKSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, C03 đã phối hợp kiểm sát viên thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; quá trình khám xét chỗ ở của các bị can cơ quan chức năng thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

C03 yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội; Điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967.844.475.