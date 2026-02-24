Vinhomes Golden City lì xì tới hàng trăm triệu đồng cho khách xuống tiền sớm  

(VTC News) -

Sau chuỗi hoạt động tri ân và kích cầu dịp cuối năm, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) tiếp tục tạo điểm nhấn thị trường ngay từ đầu năm mới bằng sự kiện The Golden Bloom, diễn ra vào ngày 28/2 tới tại Hà Nội. Không chỉ là chương trình bốc thăm đầu xuân mang tới những phần quà giá trị, lên tới 700 triệu đồng, The Golden Bloom còn được xem như cú hích mạnh mẽ, góp phần tạo nên lượng giao dịch ấn tượng tại Thành phố Kim Cảng.

Xuống tiền sớm - cơ hội trúng VinFast VF 6 trị giá 700 triệu đồng

Khi tâm lý “mua nhà lấy lộc” dịp đầu năm ngày càng phổ biến, Vinhomes tiếp tục tổ chức sự kiện The Golden Bloom, như một lời cảm ơn trang trọng gửi tới những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Vinhomes Golden City - biểu tượng giao thương quốc tế mới tại phía Nam Hải Phòng.

Loạt sự kiện tri ân khách hàng liên tục được Vinhomes tổ chức từ giai đoạn trước thềm năm mới.

The Golden Bloom sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 28/2/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội), trong không gian sang trọng, tinh tế. Không đơn thuần là hoạt động bốc thăm trúng thưởng, sự kiện còn là dịp hội ngộ của cộng đồng khách hàng, nơi những quyết định đầu tư đầu tiên trong năm mới được tiếp thêm niềm tin.

Điểm nhấn của sự kiện là cơ cấu quà tặng có tổng giá trị lớn dành cho nhóm khách hàng đã ký hợp đồng mua bán. Trong đó, giải thưởng cao nhất là một xe ô tô điện VinFast VF 6 trị giá 700 triệu đồng; hai giải Tài Lộc, mỗi giải một xe máy điện VinFast Vero X trị giá 35 triệu đồng. Bên cạnh ý nghĩa vật chất, các phần quà còn thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của chủ đầu tư với khách hàng đã xuống tiền sớm.

Không dừng lại ở đó, khách tham dự sự kiện cũng có cơ hội nhận một giải Thịnh Vượng gồm 2 chỉ vàng 9999; hai giải Phát Tài mỗi giải 1 chỉ vàng 9999; cùng ba giải Cát Tường là voucher nghỉ dưỡng Vinpearl 3 ngày 2 đêm.

The Golden Bloom sẽ tiếp tục “thắp lửa” cho Vinhomes Golden City bằng những phần quà hấp dẫn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cơ hội “mắt thấy tai nghe” mà các sự kiện mang lại, kết hợp với tâm lý mua nhà đầu năm đã thúc đẩy lượng khách tìm hiểu và chốt căn tăng rõ rệt trong tháng 2. Nhiều khách hàng cho biết, việc tranh thủ các ưu đãi từ chủ đầu tư giúp họ tối ưu được dòng tiền lên tới cả trăm triệu đồng khi sở hữu các sản phẩm thấp tầng giàu tiềm năng tại Vinhomes Golden City.

Sở hữu thấp tầng Vinhomes dễ hơn mua chung cư

Bên cạnh những sự kiện tri ân độc đáo của chủ đầu tư, sức hút của Vinhomes Golden City còn đến từ những yếu tố thực tế là tiến độ, pháp lý và chính sách tài chính hiếm có.

Khác với nhiều dự án “trên giấy”, Vinhomes Golden City hiện đã thành hình, các phân khu được triển khai rõ ràng, hệ thống đại công viên và tiện ích nội khu hoàn thiện giúp khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống tương lai. Bên cạnh đó, dự án cũng đang nhanh chóng bước vào giai đoạn tạo lập cộng đồng cư dân đầu tiên trong năm 2026, giúp giá trị đang hiện hữu ngay trước mắt thay vì chỉ dừng lại ở kỳ vọng.

Vinhomes Golden City đã thuyết phục khách hàng bằng tiến độ thực tế, lợi thế rõ ràng.

Một yếu tố quan trọng khác là mức giá cạnh tranh, chỉ từ 5 - 6 tỷ đồng mỗi căn. Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản tại Hải Phòng đã thiết lập ngưỡng cao mới, con số này được đánh giá là dễ tiếp cận hơn so với kỳ vọng của nhiều người mua. Đặc biệt, khi đặt lên bàn cân cùng phân khúc căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm, với ngân sách tương đương, người mua chỉ có thể sở hữu một căn hộ diện tích vừa phải.

Ngoài ra, chính sách tài chính là điểm then chốt giúp quyết định mua nhà trở nên khả thi hơn. Khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% giá trị căn nhà, hưởng lãi suất 0% trong 36 tháng, đồng nghĩa với việc người mua chỉ cần khoảng 1,2 tỷ đồng vốn tự có ban đầu để sở hữu nhà thấp tầng Vinhomes và hoàn toàn không phải bận tâm về nguy cơ lãi suất biến động mạnh. Với nhóm khách trẻ có thu nhập tốt nhưng chưa tích lũy đủ toàn bộ giá trị tài sản, đây là một cơ hội vàng không thể bỏ qua để sở hữu sớm “nhà chính chủ”.

Sở hữu nhà phố đa công năng của Vinhomes Golden City đang dễ dàng hơn cả mua căn hộ cao cấp.

Song song với đó là các ưu đãi trực tiếp vào giá bán đang được Vinhomes áp dụng, như lì xì vàng lên tới khoảng 50 triệu đồng (áp dụng trong tháng 2); chiết khấu thanh toán sớm 7,5%, và mức ưu đãi tới 5,5% cho khách nhận nhà và về ở sớm. Tổng hòa các chính sách này, số tiền mà khách hàng tiết kiệm được lên tới hàng trăm triệu đồng, tạo ra biên lợi nhuận đáng kể cho người mua.

Cùng với đó, uy tín của thương hiệu Vinhomes cũng tạo thêm “điểm tựa niềm tin”, giúp khách hàng yên tâm lựa chọn Vinhomes Golden City làm nơi an cư và tích lũy tài sản lâu dài tại trung tâm mới phía Nam Hải Phòng - nơi mạng lưới hạ tầng đang tăng tốc mạnh mẽ.