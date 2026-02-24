VNVC đầu tư công nghệ sản xuất vaccine ứng dụng robot hiện đại từ Đức

(VTC News) -

Lễ ký kết giữa Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Syntegon diễn ra tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Theo thỏa thuận, Syntegon sẽ cung cấp cho VNVC dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất từ Đức. Dây chuyền ứng dụng công nghệ “No Touch Transfer” - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hoá trong khu vực vô trùng.

Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vaccine phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm hiện đại. Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên đến hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và các quy trình chuyên biệt.

Với việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp này, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC chính thức gia nhập nhóm 20 nhà máy trên thế giới sở hữu công nghệ tiên tiến hàng đầu của Syntegon trong giai đoạn sản xuất đầu tiên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn chứng kiến đại diện Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp đồng mua hệ thống thiết bị công nghệ cao từ Tập đoàn Syntegon (Đức). Ảnh: Thế Vinh

Nhờ nền tảng công nghệ này, nguy cơ nhiễm vi sinh và tiểu phân được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường vô trùng, chất lượng an toàn, định lượng chính xác cho từng liều vaccine, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất và hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Toàn bộ dây chuyền thiết bị sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm vaccine sản xuất tại nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP… Từ đó, cùng với việc đảm bảo đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng, vaccine “made in Việt Nam” hoàn toàn có thể tham gia thị trường toàn cầu, lĩnh vực có phân khúc công nghệ cao và khắt khe bậc nhất của ngành sản xuất dược phẩm, với chất lượng tương đương các trung tâm sản xuất hàng đầu trên thế giới.

Hệ thống dây chuyền công nghệ cao từ Syntegon (Đức) đưa Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 cơ sở sản xuất vaccine hiện đại nhất thế giới. (Ảnh: VNVC và Syntegon)

Bước tiến đưa Việt Nam vươn tầm thế giới về công nghệ sản xuất vaccine

Syntegon là tập đoàn có hơn 160 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành dược, sinh phẩm và đã cung cấp thiết bị cho các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson…

Ông Florian Blobel - Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực châu Á - Thái Bình Dương - cho biết, dây chuyền sản xuất vaccine do Syntegon cung cấp cho Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC được thiết kế theo hướng tự động hóa cao, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt Thực hành sản xuất tốt EU-GMP, WHO-GMP, US-FDA.

“Hợp tác này không chỉ là một thỏa thuận thương mại mà còn là biểu tượng cho sự chuyển giao công nghệ hiện đại từ Đức sang Việt Nam, là cầu nối gắn kết hai thị trường, hai nền kinh tế, và hơn hết là hai tầm nhìn chung vì sức khỏe cộng đồng”, ông Florian Blobel nhấn mạnh.

Trước đó, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC được khởi công tháng 5/2025 tại Bến Lức, Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng và công suất 100 triệu liều mỗi năm. Lễ khởi công có sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, thể hiện tầm vóc và ý nghĩa hợp tác quốc tế của dự án.

Trẻ tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. (Ảnh: Khánh Hòa)

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, chia sẻ mỗi năm Hệ thống Tiêm chủng VNVC phục vụ hàng chục triệu liều vaccine cao cấp hàng đầu thế giới tương đương với các quốc gia phát triển cho người dân. Khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất, mục tiêu đầu tiên của VNVC là sản xuất chính những loại vaccine này ngay tại Việt Nam.

Đến nay, VNVC đã đạt được những thỏa thuận lịch sử về chuyển giao công nghệ, nội địa hoá các vaccine quan trọng với các hãng vaccine toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới là yếu tố then chốt để bảo đảm vaccine sản xuất tại nhà máy của VNVC đạt chất lượng tương đương các nhà máy quốc tế.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 57-NQ/TW đều khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược, trong đó làm chủ công nghệ lõi ngày càng quyết định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông đánh giá cao việc VNVC mạnh dạn đầu tư vào công nghệ sản xuất vaccine hiện đại, đồng thơi kỳ vọng hợp tác giữa VNVC và Syntegon góp phần hình thành năng lực công nghệ vaccine hiện đại trong nước, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia Việt Nam tiếp cận, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị vaccine toàn cầu.