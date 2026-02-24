XSMN 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 24/2. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 3 ngày 24/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 24/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 24/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay XSMN được các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: XSMN được mở thưởng bởi các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Kết quả XSMN được quay tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN được các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) thực hiện quay số.

- Thứ Bảy: Lịch mở thưởng XSMN được các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN được quay số tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người chơi cần chú ý kỹ thời hạn lĩnh thưởng. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng giải, người trúng phải đến Công ty XSKT hoặc đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận thưởng.

- Đối với Công ty XSKT, đơn vị này có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người trúng và thực hiện chi trả đầy đủ tiền thưởng trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng đủ 6 số): có 1 giải duy nhất, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): có 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các giải chính, người chơi còn có cơ hội nhận thêm:

- 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho vé chỉ sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (không tính sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

