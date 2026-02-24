Lịch đi học lại sau Tết 2026 của 100 trường đại học trên cả nước

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, hơn 100 trường đại học trên cả nước hoàn tất việc công bố lịch học trở lại. Ghi nhận thực tế cho thấy, trong khi sinh viên nhiều trường lên lớp từ đầu tuần này (23/2), thì vẫn còn một số trường đang tiếp tục đón sinh viên quay trở lại trong tuần cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2026.
Với nhóm trường bố trí kỳ nghỉ khoảng hai đến ba tuần, sinh viên bắt đầu trở lại học tập từ ngày 23/2/2026. Đây là mốc thời gian phổ biến tại nhiều trường đại học ở Hà Nội, các tỉnh phía Bắc cũng như không ít cơ sở đào tạo tại TP.HCM. Lịch học được nối tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết, đảm bảo tiến độ học kỳ II và kế hoạch đào tạo năm học 2025 - 2026.
Một số trường có thời gian nghỉ dài hơn lựa chọn cho sinh viên quay lại lớp vào đầu tháng 3. Chẳng hạn, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức học lại từ ngày 2/3/2026. Đại học Lạc Hồng, đơn vị có kỳ nghỉ kéo dài hơn một tháng đối với một số khóa, cũng ấn định thời điểm sinh viên trở lại trường vào đầu tháng 3.
Tương tự, một số trường đại học tại TP.HCM và khu vực phía Nam điều chỉnh lịch học trực tiếp sang tuần đầu tiên của tháng 3 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa di chuyển thuận lợi sau kỳ nghỉ dài.
Bên cạnh đó, có trường triển khai hình thức học trực tuyến trong giai đoạn ngay sau Tết, trước khi sinh viên quay lại học trực tiếp. Cách làm này giúp duy trì nhịp độ học tập, đồng thời linh hoạt về thời gian đi lại trong cao điểm sau Tết.
Lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của 100 trường đại học:
|Trường
|Lịch đi học sau Tết Nguyên đán 2026
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|2/3/2026
|Đại học Công thương TP.HCM
|9/3/2026
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|2/3/2026
|Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM
|2/3/2026
|Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|23/2/2026
|Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|2/3/2026
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|2/3/2026
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|2/3/2026
|Học viện Hàng không Việt Nam
|2/3/2026
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|23/2/2026
|Đại học Đại Nam
|23/2/2026
|Đại học CMC
|25/2/2026
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|28/2/2026
|Đại học Hùng Vương
|2/3/2026
|Đại học Tài chính - Marketing
|23/2/2026
|Đại học Nha Trang
|24/2/2026
|Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|23/2/2026
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|23/2/2026
|Đại học Kinh tế Quốc Dân
|2/3/2026
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|23/2/2026
|Đại học An Giang
|23/2/2026
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|23/2/2026
|Đại học Quy Nhơn
|2/3/2026
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|2/3/2026
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|2/3/2026
|Đại học Duy Tân
|26/2/2026
|Đại học Hà Nội
|23/2/2026
|Đại học Mỏ - Địa chất
|3/3/2026
|Đại học Mở Hà Nội
|23/2/2026
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
|23/2/2026
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|28/2/2026
|Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
|2/3/2026
|Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
|23/2/2026
|Đại học Văn Hiến
|25/2/2026
|Đại học Thủy Lợi
|23/2/2026
|Đại học Quốc tế Sài Gòn
|2/3/2026
|Đại học Sài Gòn
|2/3/2026
|Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)
|2/3/2026
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|23/2/2026
|Đại học Thăng Long
|26/2/2026
|Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|23/2/2026
|Đại học Tôn Đức Thắng
|2/3/2026
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|2/3/2026
|Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|23/2/2026
|Đại học Văn Lang
|2/3/2026
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
|28/2/2026
|Đại học Đồng Nai
|2/3/2026
|Đại học Đà Nẵng
|23/2/2026
|Đại học Nguyễn Trãi
|2/3/2026
|Đại học Thương Mại
|24/2/2026
|Đại học Ngoại thương
|2/3/2026
|ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
|23/2/2026
|ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội
|25/2/2026
|Trường ĐH Lâm nghiệp
|2/3/2026
|Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải
|23/2/2026
|Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
|2/3/2026
|Trường Đại học Gia Định
|2/3/2026
|Đại học Văn Hoá Hà Nội
|2/3/2026
|Đại học FPT (cơ sở Hà Nội)
|23/2/2026
|Đại học Kinh tế TP.HCM
|23/2/2026
|Đại học Quảng Bình
|23/2/2026
|Học viện Hành chính và Quản trị công (tại TP.HCM)
|2/3/2026
|Đại học Mở TP.HCM
|2/3/2026
|Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
|2/3/2026
|Đại học Tây Bắc (Sơn La)
|2/3/2026
|Đại học Hoa Sen
|23/2/2026
|Đại học Tài nguyên và Môi trường (Hà Nội)
|2/3/2026
|Đại học Công nghiệp Việt Trì
|2/3/2026
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)
|2/3/2026
|Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
|2/3/2026
|Đại học Trà Vinh
|2/3/2026
|Đại học Thành Đông (Hải Dương)
|2/3/2026
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|2/3/2026
|Đại học Y Dược TP.HCM
|28/2/2026
|Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
|2/3/2026
|Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
|2/3/2026
|Học viện Ngân hàng
|
2/3/2026
|Đại học Luật - Đại học Huế
|
2/3/2026
|Đại học Công nghệ Đông Á
|26/2/2026
|Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|24/2/2026
|Đại học Thái Bình
|26/2/2026
|Đại học Luật Hà Nội
|2/3/2026
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|
2/3/2026
|Đại học Thành Đô
|23/2/2026
|Học viện Cán bộ TP.HCM
|2/3/2026
|Đại học Luật TP.HCM
|
2/3/2026
|Đại học Y Hà Nội
|23/2/2026
|Đại học Phenikaa
|2/3/2026
|Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai)
|
2/3/2026
|Đại học Tây Nguyên
|23/2/2026
|Đại học Kinh tế, Đại học Huế
|
2/3/2026
|Đại học Sư phạm, Đại học Huế
|
2/3/2026
|Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
2/3/2026
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
2/3/2026
|Học viện Chính sách và Phát triển
|
2/3/2026
|Đại học Hòa Bình
|
2/3/2026
|Đại học Hồng Đức
|2/3/2026
|Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội
|2/3/2026
|Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)
|23/2/2026
|Đại học Việt Nhật
|23/2/2026
Theo đại diện nhiều cơ sở đào tạo, lịch đi học trở lại được xây dựng trên cơ sở khung kế hoạch năm học đã ban hành, cân đối giữa thời gian nghỉ lễ, tiến độ giảng dạy và lịch thi.
Các trường cũng khuyến nghị sinh viên theo dõi thông báo chính thức trên website, cổng thông tin đào tạo hoặc email cá nhân để cập nhật chính xác thời gian học lại của từng lớp, tránh nhầm lẫn trong trường hợp có điều chỉnh.