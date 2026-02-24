Đóng

TS Bùi Ngọc Sơn: ‘Vũ khí’ tài chính giúp Mỹ cấm vận cả một nền kinh tế

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích cách Mỹ dùng "vũ khí" tài chính áp đặt và siết chặt cấm vận khiến cả một nền kinh tế tê liệt.

Thanh Nga
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới