+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
TS Bùi Ngọc Sơn: ‘Vũ khí’ tài chính giúp Mỹ cấm vận cả một nền kinh tế
(VTC News) -
TS Bùi Ngọc Sơn phân tích cách Mỹ dùng "vũ khí" tài chính áp đặt và siết chặt cấm vận khiến cả một nền kinh tế tê liệt.
Thanh Nga
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Trắng đêm ghép tạng, hồi sinh 8 cuộc đời từ tạng hiến của nam sinh 21 tuổi
08:00 24/02/2026
Tin tức
TS Bùi Ngọc Sơn: ‘Vũ khí’ tài chính giúp Mỹ cấm vận cả một nền kinh tế
08:00 24/02/2026
VTC NEWS TV
Dạy thêm giờ, nhà giáo phải chịu thuế thu nhập ra sao?
07:55 24/02/2026
Diễn đàn
Sức hút 'Vàng quốc dân': Khi người trẻ rủ nhau mua vàng Thần Tài theo cách mới
07:54 24/02/2026
Kinh tế
Đồng hồ - từ công nghệ cơ khí đến công cụ kiểm soát
07:50 24/02/2026
Khám phá
Mansory tặng cảnh sát Dubai siêu xe Lamborghini Revuelto độ cực hiếm
07:46 24/02/2026
Tin xe 247
Ông Trump cảnh báo đối tác đừng ‘chơi trò chơi’ thuế quan với Mỹ
07:38 24/02/2026
Thời sự quốc tế
Ninh Bình yêu cầu trình đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong tháng 4
07:30 24/02/2026
Tin nóng
Sesko đạt hiệu suất cực tốt, Man Utd giữ chắc vị trí thứ 4
07:29 24/02/2026
Bóng đá Anh
Chứng khoán hôm nay tiếp tục tăng sau phiên thăng hoa đầu năm mới?
07:29 24/02/2026
Tài chính
Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được thăng chức
07:19 24/02/2026
Thời sự quốc tế
Chuyện nơi yên nghỉ của những vị thái giám cuối cùng ở Việt Nam
07:15 24/02/2026
Chuyện bốn phương
'Chị Bờ Vai' là ai mà khiến dân mạng rần rần?
07:11 24/02/2026
Phim
Trả lời nhanh 5 câu hỏi để kiểm tra huyết áp có ổn định sau Tết
07:10 24/02/2026
Bệnh và thuốc
Minh tinh tuổi Ngọ là 'quốc bảo nhan sắc', bỏ showbiz cưới tỷ phú giờ ra sao?
07:01 24/02/2026
Sao thế giới
Phán quyết thuế quan chấn động nước Mỹ, buộc Fed tính lại toàn bộ kế hoạch
07:00 24/02/2026
VTC NEWS TV
Giá xăng dầu hôm nay 24/2: Quay đầu giảm
06:56 24/02/2026
Thị trường
CLB Đông Á Thanh Hóa sắp thoát án cấm chuyển nhượng từ FIFA
06:54 24/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Ngày vía thần Tài có nên bán vàng?
06:51 24/02/2026
Thị trường
Quốc tự gắn với vị vua thứ 3 triều Nguyễn, có bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam
06:28 24/02/2026
Đời sống
Mỗi sáng uống một cốc trà gừng cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích gì?
06:21 24/02/2026
Tư vấn
Cúng vía thần Tài 2026 vào giờ nào tốt?
06:13 24/02/2026
Gia đình
Giá vàng hôm nay 24/2: Tăng hơn 120 USD/ounce, cao nhất 3 tuần qua
06:10 24/02/2026
Tin giá vàng
Ưu nhược điểm của gạch kính lấy sáng
06:09 24/02/2026
Bất động sản
Đánh sập cầu đường sắt xuyên Siberia có thể bóp nghẹt quân đội Nga?
06:02 24/02/2026
Quân sự
Dự báo thời tiết ngày 24/2: Miền Bắc mưa phùn và sương mù
04:30 24/02/2026
Thời tiết
5 ô tô tông liên hoàn, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ kéo dài
23:25 23/02/2026
Tin nóng
Ấn Độ lại khuyến cáo công dân rời Iran vì lý do an ninh
23:23 23/02/2026
Thời sự quốc tế
Ông Trump tiếp tục chỉ trích Tòa án Tối cao, cảnh báo áp dụng công cụ thuế khác
22:53 23/02/2026
Thời sự quốc tế
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình nạn nhân chìm tàu trên hồ Thác Bà
22:32 23/02/2026
Tin nóng