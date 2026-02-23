5 ô tô tông liên hoàn, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ kéo dài

(VTC News) -

Khoảng 20h30 ngày 23/2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô đã xảy ra tại cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng).

Hiện trường vụ va chạm. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo đó, xe khách Hoàng Long biển số Hà Nội cùng 2 ô tô biển số Đồng Nai và 2 ô tô biển số TP.HCM xảy ra va chạm liên tiếp trong khi đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Sau khi xảy ra va chạm, xe khách vỡ kính trước, còn các ô tô hư hỏng phần đầu và đuôi. Nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường, một số tài xế bị xây xát nhẹ.

Các phương tiện ùn tắc trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Thuận (cũ) sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Vụ tai nạn khiến các xe dừng trên làn gần dải phân cách, có xe chắn giữa mặt đường, làm dòng xe qua khu vực phải giảm tốc, ùn tắc kéo dài nhiều km.

Ngay sau tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc cùng lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, cũng trên tuyến cao tốc này đã xảy ra 2 vụ tai nạn liên hoàn với tổng cộng 8 ô tô, cách nhau khoảng 3 km, gây ùn tắc tại đoạn qua xã Xuân Đình và Xuân Hòa (Đồng Nai).

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, kết nối Đồng Nai với Lâm Đồng. Những ngày qua, lượng xe từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao, khiến tuyến đường thường xuyên quá tải. Nhiều tài xế không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến các vụ va chạm liên hoàn trên tuyến.