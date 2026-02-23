Khởi tố tài xế xe bán tải kéo lê xe máy khiến 1 người tử vong ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 23/2, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Quốc Huy (SN 1992) thường trú tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy. (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 0h ngày 20/2, sau khi sử dụng rượu, bia, Phạm Quốc Huy vẫn lái ô tô bán tải mang biển kiểm soát 86C-170.68. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Tôn Đức Thắng thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, do thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ, xe của Huy va chạm với xe mô tô biển số 86L1-1215 do ông L.V.C (thường trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) lái.

Sau khi gây tai nạn, Huy không dừng xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tiếp tục lái xe ô tô kéo lê xe mô tô trên mặt đường hơn 500m mới dừng lại. Hậu quả, ông L.V.C bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong máu của Phạm Quốc Huy là 123,86 mg/dL.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về nồng độ cồn và tốc độ khi lưu thông qua các nút giao thông. Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ quy tắc “đã uống rượu, bia - không lái xe” nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cơ quan Công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, Báo Điện tử VTC đã News thông tin, khoảng 0h ngày 20/2, tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết, Lâm Đồng), 1 xe bán tải kéo lê 1 xe máy suốt quãng đường dài vào nội khu đô thị biển Phan Thiết.

Chiếc xe máy bị kéo lê ma sát với mặt đường tạo nên những tia lửa và âm thanh lớn khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông nằm bất động với nhiều thương tích sau đó người này tử vong.

Ngay sau xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe bán tải.