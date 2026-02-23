Nổ lớn tại khu công nghiệp ở Lào Cai, 1 người tử vong

(VTC News) -

Trưa ngày 23/2, tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, một vụ nổ lớn khiến khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm một góc khu công nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra tại Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam. Trước đó, vào khoảng 12h22 cùng ngày, Đồn Công an Tằng Loỏng nhận tin báo từ doanh nghiệp về việc xuất hiện hai tiếng nổ lớn tại khu vực tinh chế của nhà máy.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ người bị nạn và khống chế đám cháy phát sinh sau sự cố.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

Được biết, vụ việc xảy ra tại lò sản xuất phốt pho của công ty. Nước trong bồn bị cạn làm phốt pho bốc cháy, sau đó tràn xuống bồn an toàn bố trí phía dưới.

Sự cố khiến một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng. Đến khoảng 13h10, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể trên mái tôn khu vực kho thành phẩm.

Nạn nhân được xác định là anh Vàng Văn L. (SN 1991, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Doanh nghiệp đang tiếp tục khắc phục sự cố và cam kết không để hóa chất rò rỉ ra môi trường.

Người dân sống gần khu công nghiệp cho biết nghe thấy hai tiếng nổ lớn kèm rung chấn nhẹ, sau đó khói bốc cao từ phía nhà xưởng.

Sau vụ việc, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai có mặt để kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Hiện nguyên nhân cụ thể đang được làm rõ.