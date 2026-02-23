Vợ Justatee lên tiếng sau động thái xôn xao mạng xã hội

(VTC News) -

Trâm Anh (sinh năm 1995) - vợ của rapper JustaTee khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân: “Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi”.

Nhiều dân mạng phát hiện Trâm Anh đã hủy theo dõi chồng và xoá hình ảnh trên Instagram. Động thái này lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cặp đôi.

Sáng 23/2, bà xã JustaTee lên tiếng đính chính. Cô cho biết dòng chia sẻ trước đó chỉ liên quan đến tình trạng stress, căng thẳng khi đang ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Bà xã JustaTee đính chính tin đồn rạn nứt tình cảm.

JustaTee tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1990, là một trong những rapper, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Vpop. Anh sở hữu nhiều bản hit như Người lạ nơi cuối con đường, Forever Alone, Bâng khuâng, Đã lỡ yêu em nhiều, Thằng điên, Vì yêu cứ đâm đầu, Đi về nhà…

Những năm gần đây, JustaTee còn đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc cho nhiều chương trình như Rap Việt, Anh trai “say hi”, Em xinh “say hi”.

Trâm Anh được biết đến là một hot girl sở hữu hơn 500.000 lượt theo dõi trên Instagram. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân, gia đình và bạn bè.

Khác với nhiều hot girl trong hội bạn, Trâm Anh có phong cách thời trang khá giản dị. Cô thường xuất hiện với những trang phục đơn giản như áo thun, sơ mi thoải mái. Chính vì vậy, mỗi lần “lên đồ” cầu kỳ để chụp hình hay sáng tạo nội dung, người đẹp sinh năm 1995 lại khiến công chúng bất ngờ bởi khả năng biến hóa đa dạng, từ nữ tính đến cá tính.

Hot girl Trâm Anh hiện đang mang thai em bé thứ ba.

Trâm Anh và JustaTee kết hôn vào năm 2018 sau 5 năm hẹn hò. Đám cưới của họ từng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Cùng năm đó, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng tên thân mật là Cici (Nguyễn Anh Chi). Đến tháng 2/2021, gia đình tiếp tục đón thêm bé trai Mino (Nguyễn Anh Minh).

Đầu năm 2026, JustaTee chia sẻ tin vui vợ mang thai lần ba bằng một bức ảnh gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Trong ảnh, Trâm Anh lộ rõ bụng bầu vượt mặt. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả khi chuẩn bị đón thêm thành viên mới.