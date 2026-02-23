VĐV bị đánh gãy răng vẫn ghi bàn, Mỹ đoạt HCV khúc côn cầu trên băng Olympic

(VTC News) -

Đúng 46 năm sau “Phép màu trên băng” tại Olympic Lake Placid 1980, đội tuyển khúc côn cầu trên băng nam Mỹ lại viết nên một câu chuyện khó tin khác. Người hùng lần này là Jack Hughes - cầu thủ vừa bị đánh gãy răng nhưng vẫn trở lại sân và ghi bàn quyết định để giành huy chương vàng Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026.

Trong trận chung kết diễn ra tối 22/2 tại nhà thi đấu Milano Santagiulia (Italy), đội tuyển Mỹ thắng Canada 2-1 sau hiệp phụ nghẹt thở. Trước trận đấu này, Mỹ và Canada đã chạm trán nhau 7 lần ở các trận chung kết Olympic, nhưng đội tuyển Mỹ chỉ giành chiến thắng đúng một lần. Đây mới là lần thứ hai họ vượt qua đối thủ truyền kiếp trong trận đấu tranh huy chương vàng.

Trận đấu diễn ra đúng với tính chất của cuộc đối đầu kinh điển giữa hai thế lực khúc côn cầu hàng đầu thế giới. Phần lớn thời gian trong trận đấu, Canada kiểm soát thế trận, tung ra tới 42 cú dứt điểm so với 28 cú của Mỹ và liên tục gây sức ép.

Dù bị đánh gãy răng, Hughes vẫn không giấu được niềm vui sau trận đấu. (Nguồn: Olympics)

Nếu không có những pha cản phá xuất sắc của thủ môn Connor Hellebuyck, tuyển Mỹ có lẽ đã không thể trụ vững. Anh liên tiếp cản phá các pha đối mặt nguy hiểm, đặc biệt trong những thời điểm đội nhà chơi thiếu người.

Bước ngoặt đến ở cuối hiệp ba. Jack Hughes bị tiền đạo Canada Sam Bennett vung gậy trúng mặt, khiến anh gãy hai chiếc răng và phải rời sân trong đau đớn. Nhưng chỉ ít phút sau, trung phong 24 tuổi đã quay trở lại thi đấu. Ngay sau đó, anh đã làm nên điều tưởng như không thể xảy ra.

Ở phút 1:41 của hiệp phụ, Hughes đón đường chuyền ngang sân từ Zach Werenski, tung cú dứt điểm dứt khoát xuyên qua chân thủ môn Canada, ghi bàn thắng quyết định giúp mang về chức vô địch Olympic cho nước Mỹ.

Huấn luyện viên trưởng Mike Sullivan ca ngợi học trò trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Jack đã có một giải đấu xuất sắc. Ngay từ trận mở màn, những bàn thắng cậu ấy ghi đều cho thấy đẳng cấp của một cầu thủ hàng đầu. Jack đã phô diễn trọn vẹn khả năng của mình, và trận đấu tối nay chính là minh chứng rõ ràng nhất”.

Cả khán đài vỡ òa, còn các cầu thủ Mỹ lao vào sân cùng ăn mừng khoảnh khắc lịch sử. (Nguồn: Reuters)

Trả lời phỏng vấn sau trận với hàm răng sứt mẻ, Hughes vẫn không giấu được niềm vui: “Tôi nhìn xuống sân và thấy răng mình nằm đó, chỉ biết nghĩ: ‘Lại nữa rồi'. Tôi đến từ đất nước tuyệt vời nhất thế giới. Ở đó chúng tôi cũng có những nha sĩ giỏi. Vì vậy, tôi rất may mắn vì mình là người Mỹ, tôi tin rằng họ sẽ chữa trị cho tôi thật tốt”, anh cười nói.

Chấn thương không ngăn được Hughes hoàn tất một kỳ Olympic xuất sắc với 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 6 trận, trong đó bàn thắng vàng của anh trong hiệp phụ đến từ pha kiến tạo của Zach Werenski và thủ môn Connor Hellebuyck.

Chiến thắng tại Milano Cortina còn mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình Hughes. Anh trai của Jack - hậu vệ Quinn Hughes - cũng góp công lớn trên hành trình vào chung kết. Khoảnh khắc hai anh em Hughes cùng đứng trên sân băng nhận huy chương vàng trở thành một trong những hình ảnh xúc động nhất Thế vận hội mùa đông 2026.

Trong khi đó, mẹ của họ, bà Ellen Hughes, vừa chứng kiến đội tuyển nữ Mỹ giành HCV Olympic trước đó ít ngày. Ellen Hughes giữ vai trò cố vấn cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ, đội đã đánh bại Canada 2-1 trong trận chung kết tranh HCV tại nhà thi đấu Santagiulia Arena hôm thứ Năm.