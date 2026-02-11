Mỹ lập kỳ tích môn Môn khúc côn cầu trên băng tại Thế vận hội Mùa đông 2026

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Mỹ lập dấu mốc lịch sử tại môn khúc côn cầu trên băng của Thế vận hội Mùa đông 2026 khi thắng đậm kình địch Canada 5-0 ở vòng bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic họ không để thủng lưới trước nhà đương kim vô địch. Việc đội tuyển Mỹ đánh bại Canada với tỷ số 5 bàn không gỡ được xem là bất ngờ lớn bởi 2 đội tuyển được xem là kình địch, trong đó Canada luôn được đánh giá nhỉnh hơn.

Chiến thắng áp đảo tại nhà thi đấu Santagiulia giúp Mỹ toàn thắng 4 trận liên tiếp và giành ngôi đầu bảng A. Đây cũng là thất bại không bàn thắng đầu tiên của Canada tại Olympic trước Mỹ kể từ khi môn khúc côn cầu trên băng nữ được đưa vào chương trình thi đấu năm 1998.

“Các cầu thủ của chúng tôi tập trung vào từng chi tiết nhỏ, phối hợp cực kỳ ăn ý, cùng chiến đấu và luôn thi đấu vì nhau. Đó là điều quan trọng nhất”, VĐV Abbey Murphy của Mỹ phát biểu sau trận, nhấn mạnh tinh thần đồng đội đang là điểm tựa cho đội hình trẻ trung của Mỹ.

Mỹ chiến thắng áp đảo 5-0 Canada ở vòng bảng nữ. (Nguồn: Reuters)

Canada bước vào trận đấu mà không có thủ lĩnh giàu kinh nghiệm Marie-Philip Poulin vì chấn thương thân dưới. Thiếu vắng đội trưởng, lối chơi của Canada tỏ ra rời rạc và thiếu tự tin. Huấn luyện viên Troy Ryan của Canada thừa nhận các học trò đưa ra quá nhiều quyết định vội vàng và không kiểm soát tốt thế trận.

Đội tuyển Mỹ bước vào vòng knock-out với phong độ gần như hoàn hảo khi mới để lọt lưới một bàn sau vòng bảng. Sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và dàn trụ cột giàu kinh nghiệm đang tạo nên một tập thể cân bằng, điều mà Bilka gọi là “điểm đặc biệt” của đội.

Trong khi đó, Canada sẽ phải nhanh chóng xốc lại tinh thần trước trận gặp Phần Lan ở lượt đấu cuối vòng bảng nếu muốn duy trì hy vọng bảo vệ danh hiệu.

Kể từ khi khúc côn cầu trên băng nữ ra mắt Olympic tại Nagano 1998, huy chương vàng chưa từng rời khỏi Bắc Mỹ. Trong 7 kỳ Thế vận hội có nội dung này, Mỹ và Canada gần như độc chiếm các trận chung kết. Canada hiện vẫn nhỉnh hơn về thành tích đối đầu Olympic với 7 chiến thắng sau 10 lần gặp Mỹ, ghi 27 bàn so với 24 của đối thủ.

Canada từng thiết lập chuỗi 24 trận thắng liên tiếp tại Olympic giai đoạn 2002-2018 và giành 4 HCV liên tiếp. Một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất đến tại Sochi 2014, khi Marie-Philip Poulin ghi bàn gỡ ở phút cuối rồi kết liễu Mỹ trong hiệp phụ.

Tuy nhiên cán cân đã nhiều lần đổi chiều. Mỹ đăng quang tại Nagano 1998, rồi lặp lại kỳ tích ở PyeongChang 2018 sau loạt luân lưu nghẹt thở. Canada giành lại ngôi hậu ở Bắc Kinh 2022, bước vào Milano-Cortina với tư cách đương kim vô địch.