Huy chương Thế vận hội mùa đông 2026 vừa trao đã hỏng, ban tổ chức điều tra gấp

Ngày 9/2, Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông 2026 cho biết sẽ mở cuộc điều tra khẩn cấp sau khi hàng loạt vận động viên phản ánh việc huy chương bị sứt mẻ, nứt hoặc hư hỏng chỉ ít phút sau lễ trao giải.

Nhà vô địch trượt tuyết đổ dốc người Mỹ Breezy Johnson cho biết huy chương của cô bị gãy ngay sau khi rời bục trao thưởng hôm thứ Bảy. Trong lúc ăn mừng chiến thắng, chiếc huy chương bất ngờ rơi xuống đất.

“Tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, rồi huy chương đột nhiên rơi xuống”, Johnson kể lại với phóng viên, đồng thời giơ chiếc huy chương bị nứt cùng dải ruy băng đứt rời.

Vận động viên trượt tuyết băng đồng người Thụy Điển Ebba Andersson cũng gặp tình trạng tương tự khi huy chương của cô rơi xuống tuyết và “vỡ làm đôi”. Cô bày tỏ hy vọng ban tổ chức có phương án dự phòng để thay thế những huy chương bị hỏng.

Hàng loạt vận động viên phản ánh việc huy chương Olympic bị sứt mẻ, nứt vỡ hoặc hư hỏng. (Nguồn: The Guardian)

Trong khi đó, vận động viên hai môn phối hợp người Đức Justus Strelow cho biết huy chương đồng của anh cũng bị nứt sau khi rơi xuống sàn trong lúc ăn mừng. Vận động viên trượt băng nghệ thuật Mỹ Alysa Liu cũng chia sẻ trên Instagram rằng dải ruy băng của huy chương vàng nội dung đồng đội của cô bất ngờ bị tuột khỏi dây đeo.

Phát biểu tại họp báo hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành của Milano Cortina - Andrea Francisi - xác nhận ban tổ chức đã nắm bắt được tình hình.

“Chúng tôi hoàn toàn nắm rõ được tình hình và đang điều tra nguyên nhân gây ra sự cố này. Huy chương là thứ vô cùng quan trọng với vận động viên, vì vậy chúng tôi sẽ dành sự quan tâm cao nhất để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo”, ông nói.

Theo ban tổ chức, sự cố có thể liên quan đến dây đeo huy chương, vốn được thiết kế với cơ chế tự bung nhằm đảm bảo an toàn nếu bị kéo mạnh, tránh nguy cơ nghẹt thở cho người đeo.

Olympic từng gặp sự cố tương tự tại Paris 2024, khi hơn 200 huy chương phải thay thế vì hư hỏng, chiếm khoảng 4% tổng số huy chương được trao.

Tại Olympic Paris 2024 cách đây hai năm, huy chương từng vấp phải nhiều chỉ trích vì chất lượng kém và nhanh rỉ sét. Ban tổ chức đã phải tiếp nhận hơn 200 đề nghị đổi huy chương, tương đương khoảng 4% tổng số huy chương được trao.