Bình luận viên 'Anh Thỏ' Xôi Lạc TV khai thu nhập không tưởng hàng tháng

(VTC News) -

Sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án liên quan hệ thống Xôi Lạc TV.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án để điều tra 4 tội danh: Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra 30 bị can.

Trong số này có các đối tượng cầm đầu, quản trị viên, các đối tượng điều hành, bình luận viên.

Bình luận viên “Anh Thỏ” của hệ thống Xôi Lạc TV.

Theo tường trình của “Anh Thỏ” - một trong các bình luận viên của hệ thống Xôi Lạc TV, anh ta tham gia bình luận các trận bóng đá cho hệ thống Xôi Lạc TV trong thời gian dài với mục đích theo đuổi đam mê thể thao.

Do yêu thích bóng đá và có mong muốn trở thành bình luận viên chuyên nghiệp, "Anh Thỏ" đã tìm kiếm cơ hội làm việc trên các nền tảng trực tuyến. Khoảng gần 10 năm trước, khi thấy Xôi Lạc TV đăng thông tin tuyển cộng tác viên bình luận bóng đá, anh đã đăng ký tham gia.

Bình luận viên này thừa nhận bản thân biết rõ các trận đấu được phát trên website không có bản quyền, tuy nhiên vẫn tham gia bình luận do mong muốn được làm công việc mình yêu thích và chưa đủ khả năng làm việc tại các đài truyền hình chính thống.

“Em rất thích làm bình luận viên bóng đá nhưng chưa đủ trình độ để làm ở các nhà đài như VTV hay các đơn vị có bản quyền.Thấy bên này tuyển bình luận online nên em đăng ký. Các trận đấu bọn em bình luận và đưa lên website thực tế là không có bản quyền”, bình luận viên này cho biết.

Công an đột kích trụ sở Xôi Lạc TV.

Theo người này, mức thù lao mà anh nhận được khoảng 300.000 đồng/trận bình luận. Trung bình mỗi tháng, "Anh Thỏ" tham gia bình luận khoảng 25-30 trận, tương đương thu nhập vài triệu đồng.

Bình luận viên "Anh Thỏ" cho hay phòng bình luận được trang bị tường cách âm, micro, hệ thống màn hình hiển thị trận đấu cùng nhiều thiết bị phục vụ việc bình luận trực tiếp.

“Cabin bình luận được thiết kế giống phòng thu của các đài truyền hình, có tường cách âm, màn hình theo dõi trận đấu và micro khá chuyên nghiệp”, người này cho biết.

Do lịch thi đấu của các giải bóng đá quốc tế diễn ra liên tục, đặc biệt vào ban đêm, các bình luận viên thường phải làm việc gần như 24/24 giờ để kịp thời bình luận các trận đấu được phát lậu trên hệ thống.

Tại khu vực phòng bình luận, nhiều đồ ăn nhanh, nước uống, thậm chí chăn màn cũng được chuẩn bị sẵn để những người tham gia có thể ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại chỗ và tiếp tục làm việc xuyên đêm.