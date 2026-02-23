Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Viện KSND tối cao tiếp tục tạm đình chỉ vụ án

(VTC News) -

Ngày 23/2, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa có thông báo gửi bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long; trước đây thuộc xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) cùng các luật sư về việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ).

Theo thông báo, Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND Tối cao đã tiếp nhận tố giác với nội dung: một số cán bộ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ), trong quá trình giải quyết tin báo về vụ việc “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 4/9/2024 trên tỉnh lộ 901 (đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân), có dấu hiệu “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Vụ tai nạn xảy ra ở Vĩnh Long khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Sau khi thụ lý, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tiến hành xác minh theo quy định. Căn cứ các Điều 56, 57, 145, 146, 147 và điểm b, khoản 1, Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 6/2/2026, cơ quan này ban hành Quyết định số 1/QĐ-VKSTC-C1(P6) về việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Lý do được nêu là trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã gửi công văn đến các ngân hàng để đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến đối tượng đang được xác minh. Tuy nhiên, do đã hết thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm mà vẫn chưa nhận đủ tài liệu làm căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự, nên buộc phải tạm đình chỉ để chờ kết quả cung cấp tài liệu.

Như vậy, tính đến nay, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã 3 lần ra quyết định tạm đình chỉ và phục hồi giải quyết đối với tố giác này.

Cụ thể, cuối tháng 9/2025, cơ quan điều tra thông báo tạm đình chỉ giải quyết vụ việc với lý do đã hết thời hạn xác minh nhưng tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố.

Trong quá trình đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã có văn bản đề nghị Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành thông báo, cơ quan này chưa nhận được phản hồi.

Đến giữa tháng 10/2025, sau khi tiếp nhận đầy đủ tài liệu từ Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long, cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin.

Tuy nhiên, giữa tháng 11/2025, vụ việc tiếp tục bị tạm đình chỉ do Công an tỉnh Vĩnh Long chưa cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu.

Đến tháng 1/2026, khi phía Công an tỉnh Vĩnh Long đã bổ sung đủ hồ sơ, tài liệu, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tiếp tục ra thông báo phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để xử lý theo quy định.