Diễn biến mới vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong vì tai nạn giao thông

(VTC News) -

Liên quan đến vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông tử vong năm 2024, mới đây, lãnh đạo Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao ký thông báo "Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm" gửi bà N.T.H. (mẹ ruột nữ sinh B.Tr.) cùng các luật sư.

Theo thông báo này, do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Vì vậy, căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 13/11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để chờ kết quả việc cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan từ Công an tỉnh Vĩnh Long.

CSGT dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, ngày 4/9/2024.

Cũng theo thông báo này, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Ngày 7/11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đang giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

Trước đó, bà N.T.H (mẹ nạn nhân B.Tr.) cho biết, gia đình bà đã gửi đơn tố giác tội phạm đối với một số cán bộ, về hành vi có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, và mong mỏi cơ quan có thẩm quyền sớm đưa ra kết luận chính thức, khách quan và đúng pháp luật về vụ việc.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh cũ) lái xe tải trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi đến khu vực ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải có một xe bán tải đậu sát lề, anh Trung bật xi nhan xin vượt.

Lúc này, bên làn đường ngược lại có hai xe đạp điện do nữ sinh Nh. và B.Tr. điều khiển. Thấy xe tải đang vượt, N. dừng xe. Tr. đi phía sau, không xử lý kịp đã va vào đuôi xe N., ngã xuống đường, bị bánh trước xe tải cán qua. Nữ sinh B.Tr. tử vong tại bệnh viện.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) kết luận lỗi chính thuộc về nữ sinh B.Tr. vì không chú ý quan sát, lái xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn. Còn tài xế Trung chỉ vi phạm hành chính do lấn làn.

Tháng 12/2024, ông Nguyễn Văn Phúc (cha nữ sinh B.Tr.) nhận được quyết định không khởi tố vụ án với lý do: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 17/1, VKSND huyện Trà Ôn hủy quyết định không khởi tố, yêu cầu điều tra lại. Nhưng chỉ vài ngày sau, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án lần thứ hai, cho rằng “không có sự việc phạm tội”.

Gia đình tiếp tục khiếu nại, song ngày 10/2, VKSND huyện giữ nguyên quan điểm.

Do không đồng tình kết quả giải quyết vụ tai nạn của Công an huyện Trà Ôn, ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc mang súng, đến nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung rồi bắn anh này. Gây án xong, ông Phúc tự bắn vào đầu mình. Ông Phúc tử vong, còn Trung qua cơn nguy kịch.

Để đảm bảo việc xử lý khách quan, toàn diện và nghiêm minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn ở Vĩnh Long để kiểm tra lại.

Qua thẩm tra, Bộ Công an xác định có căn cứ cho thấy hành vi điều khiển phương tiện của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 2/5, Viện trưởng Viện KSND Tối cao ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại và không khởi tố vụ án trước đó.

Ngày 3/5, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long chính thức ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra lại theo đúng quy định.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (32 tuổi) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đã nhận kết luận giám định thương tích và tâm thần của bị can Trung.

Theo Cơ quan CSĐT điều tra, kết quả giám định căn cứ vào bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ ngày 16/9, xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4), đương sự (Trung) không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4) và hiện tại, Trung có bệnh lý tâm thần, mất trí.

“Kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội: đương sự đủ nhận thức và khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Hiện tại: đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình”, thông báo kết luận giám định nêu rõ.

Tuy nhiên, gia đình bà H. không đồng ý với giám định nói trên và yêu cầu giám định lại.