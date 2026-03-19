Tay golf Malaysia vô địch giải Nam A Bank Vietnam Masters 2026

Sau 3 ngày tranh tài tại Royal Long An Golf & Country Club, Nam A Bank Vietnam Masters 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Khavish Varadan. Nguyễn Tuấn Anh trở thành golfer nghiệp dư xuất sắc nhất - Best Amateur.

Khavish Varadan bước vào vòng chung kết với (-8) cách biệt 3 điểm với người dẫn đầu vòng trước là Jonathan Wijono (-11). Hôm nay, vận động viên người Malaysia thi đấu thực sự thăng hoa khi ghi Eagle tại hố 10 và 6 birdie, trong đó có hat trick birdie từ hố 14 đến hố 16, qua đó vươn lên dẫn đầu và đưa cuộc đua vô địch vào loạt play-off.

Tại hai hố play-off quyết định, Khavish Varadan vượt qua Jazz Janewattananond (Thái Lan) để lên ngôi vô địch, khép lại một trong những trận đấu kịch tính nhất của mùa giải.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh giành danh hiệu Best Amateur với tổng điểm (-9). Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp anh đạt thành tích này. Hôm nay anh có vòng đấu bogeyfree, khép lại hành trình của mình tại Nam A Bank Vietnam Masters với 71 - 66 - 70 gậy (-9).

Một đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Nhất Long cũng có một tuần thi đấu ấn tượng khi cán đích ở vị trí T3 chung cuộc với tổng điểm (-13), ghi dấu thành tích tốt nhất của anh tại hệ thống ADT.

Nam A Bank Vietnam Masters 2026 khép lại với chất lượng chuyên môn cao và nhiều dấu ấn đáng nhớ, tiếp tục khẳng định vị thế của giải đấu trong hệ thống ADT cũng như sự tiến bộ rõ rệt của các golfer Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.