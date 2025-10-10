Xác định nhà vô địch giải golf Nam A Bank Vietnam Masters 2025

(VTC News) -

Sau hai vòng thi đấu liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng, Sarut Vongchaisit bước vào vòng chung kết với phong độ tự tin và bản lĩnh. Anh khởi đầu bùng nổ với 4 birdie ở 9 hố đầu, tiếp tục duy trì nhịp đấu ổn định với 2 birdie và chỉ mắc duy nhất 1 bogey tại hố 16, hoàn tất vòng đấu với 67 gậy (-5).

Với tổng thành tích 61 - 70 - 67 (-18) sau ba vòng, Vongchaisit đăng quang Nam A Bank Vietnam Masters 2025, đây cũng là danh hiệu Asian Development Tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Sarut Vongchaisit (Thái Lan) vô địch giải golf Nam A Bank Vietnam Masters 2025.

Bên cạnh đó, Nguyễn Tuấn Anh - VĐV gương mặt trẻ nước nhà đã đạt danh hiệu Best Amateur (golfer nghiệp dư xuất sắc nhất) đồng thời cũng cán đích ở vị trí Á quân. Bước vào ngày chung kết chỉ kém người dẫn đầu - Sarut Vongchaisiy 1 gậy, Tuấn Anh có khởi đầu chưa được thuận lợi ở 9 hố lượt đi, phải đến tận hố 13 với 4 birdie sau đó, để nâng tổng điểm lên 68 gậy (-4), qua đó kết thúc mùa giải năng nay với thành tích (-16).

Dù chưa thể đăng quang, nhưng với những gì thể hiện tại Nam A Bank Vietnam Masters 2025, VĐV trẻ sinh năm 2009 đã cho thấy sự trưởng thành và tài năng của mình.

Một đại diện khác của Việt Nam – Nguyễn Nhất Long – cũng ghi dấu ấn tại Nam A Bank Vietnam Masters 2025 khi kết thúc vòng chung kết với 72 gậy (even par), đạt tổng điểm (-8) và xếp hạng T20 chung cuộc.

Nam A Bank Vietnam Masters 2025 đã khép lại thành công, mang đến những màn trình diễn chuyên môn ấn tượng của các VĐV trong nước và khu vực.tạo nên một mùa giải đáng nhớ. Xin cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, truyền thông và người hâm mộ và hẹn gặp lại tại Nam A Bank Vietnam Masters 2025