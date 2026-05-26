Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Phú Thọ

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 17h49 ngày 26/5, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy xảy ra tại Công ty Hàn Việt Halocom, lô số 4, Khu công nghiệp (KCN) Thụy Vân, phường Nông Trang.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty Hàn Việt Halocom thuộc Khu công nghiệp Thuỵ Vân, phường Nông Trang, Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Đền Hùng, Tam Nông và Lập Thạch đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chữa cháy cơ sở và các đơn vị chức năng tổ chức chữa cháy, phân luồng giao thông, di chuyển tài sản và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời ở mức cao, lực lượng chữa cháy đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai nhiều mũi chữa cháy, phun nước làm mát và khoanh vùng chống cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Cơ quan chức năng huy động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, đảm bảo an toàn cho công nhân và tài sản của doanh nghiệp.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ, sự có mặt kịp thời cùng tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng sự phối hợp hiệu quả của chính quyền địa phương và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã góp phần xử lý hiệu quả vụ cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy: