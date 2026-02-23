7 loại thực phẩm giúp phục hồi gan tự nhiên

(VTC News) -

Dịp năm mới và các kỳ nghỉ lễ là khoảng thời gian mọi người thường thức khuya, ăn uống nhiều đạm, chất béo, đồ chiên rán, đồ ngọt và sử dụng rượu bia nhiều hơn bình thường. Mặc dù mang lại cảm giác thư giãn và vui vẻ, lối sinh hoạt này lại tạo áp lực lớn lên gan – cơ quan đóng vai trò trung tâm trong quá trình giải độc của cơ thể.

Thay vì áp dụng các phương pháp "giải độc cấp tốc" hoặc nhịn ăn khắc nghiệt, cách tiếp cận khoa học và an toàn hơn là hỗ trợ gan phục hồi thông qua dinh dưỡng hợp lý, giúp cơ thể tự điều chỉnh và cân bằng trở lại.

Dưới đây là các nhóm thực phẩm có thể hỗ trợ gan phục hồi và cải thiện cảm giác mệt mỏi sau những bữa ăn thịnh soạn trong kỳ nghỉ lễ.

Quả bơ

Báo VietNamNet dẫn nguồn Trung tâm phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tư vấn, bơ là trái cây giàu chất béo lành mạnh và glutathione - chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ gan loại bỏ độc tố hiệu quả. Hãy thêm bơ vào sinh tố, salad, phết lên bánh mì nguyên cám cho bữa sáng bổ dưỡng.

Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó và hạt hướng dương cung cấp vitamin E, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa. Một nắm nhỏ hạt mỗi ngày là lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn nhẹ.

Trà xanh

Catechin trong trà xanh đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, hỗ trợ chức năng gan. Uống 1-2 tách trà xanh mỗi ngày, nhưng tránh dùng quá nhiều vào buổi tối để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Nghệ, tỏi

Nghệ chứa curcumin – hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Curcumin giúp hỗ trợ tái tạo tế bào gan và cải thiện lưu thông mật, từ đó góp phần nâng cao chức năng gan. Tỏi giàu enzyme tự nhiên, đồng thời là nguồn cung cấp lưu huỳnh và selen, giúp kích hoạt các cơ chế giải độc trong cơ thể. Việc sử dụng nghệ và tỏi trong bữa ăn hằng ngày có thể đóng vai trò tích cực trong quá trình phục hồi gan sau tiệc tùng.

Quả bơ và củ nghệ là những thực phẩm rất tốt cho gan

Củ dền và cà rốt

Củ dền và cà rốt chứa nhiều beta-carotene và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do oxy hóa. Nước ép củ dền hoặc salad củ dền có thể hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu và hoạt động của hệ bài tiết. Cà rốt giàu chất xơ, giúp tăng cường tiêu hóa và hạn chế sự tái hấp thu độc tố trong đường ruột – yếu tố gián tiếp giúp giảm gánh nặng cho gan.

Rau lá xanh

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSCK2. Trần Ngọc Quế(Hội Đông Y Quảng Trị) cho biết, các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, rau thì là và xà lách rất giàu diệp lục. Chất này có khả năng hỗ trợ trung hòa độc tố và góp phần giảm gánh nặng cho gan.

Đồng thời, rau lá xanh còn kích thích quá trình sản xuất mật – yếu tố quan trọng giúp tiêu hóa chất béo hiệu quả hơn sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Việc bổ sung rau xanh mỗi ngày, thông qua các món salad tươi hoặc rau xào nhẹ, là cách đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ gan phục hồi sau kỳ nghỉ.

Rau họ cải

Bông cải xanh, súp lơ trắng, bắp cải và cải Brussels thuộc nhóm rau họ cải, chứa nhiều hợp chất có khả năng kích thích các enzyme giải độc trong gan.

Các enzyme này đóng vai trò quan trọng trong việc phân giải các sản phẩm phụ của rượu và những chất độc phát sinh từ thực phẩm chế biến sẵn. Việc chế biến rau họ cải bằng cách hấp nhẹ giúp giữ lại giá trị dinh dưỡng, đồng thời làm cho rau dễ tiêu hóa hơn, phù hợp với cơ thể đang trong giai đoạn phục hồi.