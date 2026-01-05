5 loại thức uống tốt cho gan, tăng cường chức năng thận

(VTC News) -

Trà giảo cổ lam

Trà giảo cổ lam, thức uống thảo dược có thể sử dụng thường xuyên vì tốt cho gan thận và hệ chuyển hóa.

Giảo cổ lam chứa hơn 100 loại saponin (gypenosides), các hợp chất hoạt tính sinh học tương tự như trong nhân sâm. Ngoài ra, loại cây này còn giàu flavonoid, polysaccharide, axit amin và khoáng chất vi lượng.

Báo Lao động dẫn nguồn nghiên cứu của Viện Khoa học Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho biết, các hoạt chất trong giảo cổ lam có đặc tính chống viêm, chống ôxy hóa, bảo vệ tế bào gan, và điều hòa chuyển hóa lipid, đường huyết, đều là những yếu tố then chốt để duy trì chức năng gan thận khỏe mạnh.

Gan là cơ quan chính đảm nhận nhiệm vụ thải độc cho cơ thể. Khi gan bị tổn thương (do rượu, thuốc, mỡ máu cao...), quá trình loại bỏ độc tố và chuyển hóa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chiết xuất giảo cổ lam giúp làm giảm men gan ALT, AST và ức chế quá trình xơ hóa gan ở cả mô hình động vật và người. Điều này cho thấy giảo cổ lam có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do oxy hóa và viêm.

Giảo cổ lam giúp giảm tích tụ mỡ ở gan và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) nhờ khả năng điều hòa men lipase và giảm nồng độ triglyceride.

Thận là cơ quan lọc máu và bài tiết chất thải, dễ tổn thương bởi huyết áp cao, đái tháo đường hoặc độc tố trong máu.

Gypenosides trong giảo cổ lam giúp cải thiện lưu lượng máu đến cầu thận, giảm protein niệu và làm chậm tiến triển bệnh thận mạn.

Nhờ khả năng giảm đường huyết và huyết áp tự nhiên, trà giảo cổ lam cũng gián tiếp bảo vệ vi mạch thận khỏi tổn thương lâu dài, đặc biệt ở người có nguy cơ mắc tiểu đường hoặc bệnh thận mạn tính.

Trà Atiso

Nước dừa và trà atiso là hai thức uống rất tốt cho gan và thận

Báo Lao động dẫn lời DS. Hoàng Thu Thủy cho biết, atiso từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền và y học hiện đại để hỗ trợ chức năng gan. Các hoạt chất như cynarin và silymarin trong atiso có thể giúp tăng tiết mật, hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa chất béo và đào thải các sản phẩm chuyển hóa dư thừa. Đồng thời, atiso còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, góp phần hỗ trợ chức năng thận.

Cách dùng: Đun hoa hoặc lá atiso khô với nước trong 10–15 phút, uống ấm hoặc để nguội, không thêm đường, giúp thải độc gan, thận hiệu quả.

Nước chanh nghệ

Nước chanh là lựa chọn phổ biến để bắt đầu ngày mới nhờ hàm lượng vitamin C cao, giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã của cơ thể. Thức uống này đồng thời giúp bù nước sau một đêm dài, tạo điều kiện thuận lợi cho gan và thận hoạt động hiệu quả hơn.

Việc bổ sung một lượng nhỏ bột nghệ có thể tăng thêm lợi ích sinh học cho thức uống, giúp thải độc gan, thận hiệu quả hơn. Nghệ chứa curcumin – hoạt chất được nghiên cứu với đặc tính chống viêm và khả năng hỗ trợ chức năng gan.

Khi sử dụng vào buổi sáng, nước chanh pha nghệ được xem là một biện pháp tại nhà đơn giản, dễ thực hiện, góp phần hỗ trợ gan và thận trong quá trình thanh lọc tự nhiên, chứ không thay thế cho điều trị y khoa.

Cách pha chế: Vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm, thêm một nhúm nhỏ bột nghệ, khuấy đều và uống khi bụng đói, giúp thải độc gan, thận.

Nước dừa

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Times of Indi cho biết, nước dừa là thức uống tự nhiên cung cấp nước và là lựa chọn tuyệt vời để giải độc gan và thận. Giàu chất điện giải, nước dừa giúp cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể, rất quan trọng cho hoạt động của thận. Đặc tính lợi tiểu tự nhiên của dừa thúc đẩy quá trình đào thải chất độc ra khỏi thận, trong khi hàm lượng kali cao hỗ trợ sức khỏe gan.

Cách pha chế: Uống nước dừa tươi trực tiếp từ quả dừa hoặc sử dụng nước dừa đóng hộp không đường.

Trà húng quế

Húng quế hoạt động như một chất giải độc tự nhiên bằng cách hỗ trợ gan và thận loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Húng quế cũng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và giảm căng thẳng, làm cho nó trở thành thức uống hoàn hảo để bắt đầu ngày mới.

Cách pha chế: Đun sôi một nắm lá húng quế tươi trong nước 5-10 phút. Lọc và uống ấm vào buổi sáng.