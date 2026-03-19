Cận cảnh máy MRI 3.0 hiện đại hàng đầu thế giới có mặt tại Vinmec Ocean Park 2

(VTC News) -

Ngày 1/3/2026, Vinmec chính thức khai trương Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT hiện đại hàng đầu thế giới, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với những đột phá về công nghệ, hệ thống mang lại trải nghiệm chụp MRI nhanh hơn, êm hơn và thân thiện hơn với người bệnh, đồng thời tăng độ chính xác trong chẩn đoán.

Trải nghiệm chụp MRI nhẹ nhàng hơn, chính xác hơn

​​Chụp cộng hưởng từ (MRI) là một trong những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và đánh giá nhiều bệnh lý phức tạp. Tuy nhiên, ở nhiều hệ thống trước đây, mỗi lần chụp có thể kéo dài 20-45 phút. Người bệnh phải nằm lâu trong không gian hẹp, tiếng máy lớn và phải gắn nhiều thiết bị theo dõi trên cơ thể, dễ gây cảm giác căng thẳng hoặc khó chịu trong suốt quá trình thực hiện.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT thế hệ mới tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT thế hệ mới được phát triển nhằm thay đổi đáng kể trải nghiệm này. Nhờ nền tảng công nghệ hiện đại, thời gian chụp có thể rút ngắn khoảng 45-75%. Đồng thời, hệ thống vận hành êm ái hơn, giảm đáng kể tiếng ồn. Khoang chụp rộng tới 70 cm cũng góp phần giảm cảm giác chật hẹp, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có tâm lý sợ không gian kín.

Không gian chụp MRI thế hệ mới: Rộng rãi, giảm ồn, tối ưu trải nghiệm cho người bệnh.

Không chỉ cải thiện trải nghiệm, hệ thống còn mang lại giá trị rõ rệt trong ứng dụng lâm sàng. Với công nghệ từ trường siêu dẫn 3.0 Tesla kết hợp cuộn thu tín hiệu sọ não 64 kênh và toàn thân thu nhận 204 kênh, thiết bị cho phép tái tạo hình ảnh có độ chi tiết cao, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương vi thể trong não, tủy sống, mạch máu và nhiều cơ quan nội tạng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong chẩn đoán sớm các bệnh lý thần kinh như đột quỵ, sa sút trí tuệ hay u não kích thước nhỏ, từ đó giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh.

Hình ảnh độ phân giải cao hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương vi thể.

Trong các bệnh lý tim mạch, gan mật và ổ bụng, hệ thống cho phép ghi nhận hình ảnh chất lượng cao ngay cả khi người bệnh không thể nín thở hoặc khó phối hợp trong quá trình chụp. Nhờ đó, việc chẩn đoán vẫn đảm bảo độ chính xác, đồng thời giảm tỷ lệ phải chụp lại, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc bệnh nhân nặng.

Đối với bệnh lý ung thư, công nghệ này giúp theo dõi tổn thương một cách ổn định và nhất quán qua các lần chụp, hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác đáp ứng điều trị và điều chỉnh phác đồ kịp thời. Trong khi đó, với các bệnh lý cột sống và cơ xương khớp, thiết kế khoang chụp rộng cùng thời gian chụp ngắn hơn giúp giảm chuyển động không chủ ý, từ đó nâng cao độ tin cậy của hình ảnh.

Chuẩn mực y tế mới tại phía Đông Hà Nội

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 đã đón nhận lượng lớn khách hàng đến thăm khám và thực hiện các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Trong đó, hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Ngay từ khi mở cửa, Vinmec Ocean Park 2 đã nhận được sự đón nhận tích cực và tin tưởng từ người dân.

Bà N.T.H. (65 tuổi, Hà Nội), sau khi thực hiện chụp MRI cột sống tại bệnh viện, chia sẻ: “Trước đây, tôi từng chụp cộng hưởng từ ở nơi khác và phải nằm khá lâu, tiếng máy ồn nên rất mệt. Lần này, thời gian chụp nhanh hơn, tôi gần như không bị căng thẳng trong suốt quá trình chụp”.

Tương tự, anh P.V.M. (38 tuổi, Hưng Yên) cho biết, trải nghiệm chụp MRI tại Vinmec Ocean Park 2 khiến anh bất ngờ: “Quá trình chuẩn bị rất nhanh, không phải gắn quá nhiều thiết bị lên người như tôi từng nghĩ. Từ nay, cả nhà không cần phải di chuyển xa xôi vào tận trung tâm Hà Nội để khám chữa bệnh như trước nữa.”

Theo GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, việc tiên phong đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam vào vận hành không chỉ nâng cao năng lực chẩn đoán của Vinmec Ocean Park 2, mà còn khẳng định định hướng đầu tư mạnh mẽ của Vinmec vào công nghệ y khoa hiện đại, theo định hướng “lấy người bệnh làm trung tâm”. Qua đó, hệ thống góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và mang đến cho cư dân khu vực phía Đông Thủ đô và tỉnh Hưng Yên cơ hội tiếp cận các công nghệ chẩn đoán tiên tiến tương đương nhiều trung tâm y khoa hàng đầu thế giới.