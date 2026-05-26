Thi công đập thủy lợi ở Đà Nẵng, phát hiện 2 quả pháo cối

(VTC News) -

Ngày 26/5, Công an xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng, cho biết vừa tiến hành bàn giao 2 quả pháo cối cho Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp nhận để xử lý theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 25/5, Công an xã Tây Hồ nhận được tin báo từ Đội thi công công trình đập Châu Mai (thuộc địa bàn thôn Tây Lộc, xã Tây Hồ) về việc phát hiện các vật thể nghi là quả nổ trong quá trình thi công, múc đất đào vét lòng đập.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường nơi phát hiện 2 quả pháo cối. (Ảnh: C.A)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, khoanh vùng nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị đã thông báo ngay cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Hồ để phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng thẩm quyền.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 2 quả nổ đã rỉ sét do nằm dưới lòng đất lâu năm. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, đây là loại pháo cối còn sót lại sau chiến tranh. Cụ thể, 1 quả pháo cối loại 105 ly, có trọng lượng khoảng 40kg; 1 quả pháo cối loại 81 ly, có trọng lượng khoảng 4kg.

Cách đây gần 2 tháng, tại TP Huế, lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý an toàn hai vật thể kim loại là đạn pháo được người dân phát hiện lúc đi làm đồng.

Cụ thể, tại thôn Lai Hà (xã Đan Điền), một người dân phát hiện vật thể kim loại rỉ sét nằm trên bờ mương giữa cánh đồng. Không lâu sau đó (tại thôn Trằm Ngang, xã Đan Điền), một người dân khác cũng phát hiện vật thể kim loại có đặc điểm tương tự. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, các hộ dân chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đan Điền cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh ban đầu, đồng thời hướng dẫn người dân giữ nguyên hiện trạng, tuyệt đối không tự ý đào bới, di dời các vật thể và thực hiện khoanh vùng cảnh báo.

Sau đó, lực lượng công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Ban Quản lý Dự án giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại TP Huế kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các vật thể trên là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh. Toàn bộ số đạn pháo được thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn theo đúng quy định.