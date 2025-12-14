Đi làm rẫy, người dân Đà Nẵng phát hiện quả bom nặng 130kg

(VTC News) -

Ngày 14/12, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Chánh tiếp nhận vừa tin báo của người dân về việc phát hiện một vật liệu nổ nghi là bom, nặng khoảng 130kg.

Theo đó, lúc 7h cùng ngày, người dân xã Phước Chánh phát hiện vật thể nghi là bom trên rẫy và báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Chánh.

Quả bom nặng 130kg được phát hiện trên rẫy. (Ảnh:Q.S)

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, căng dây cảnh báo và yêu cầu chủ rẫy cũng như người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Qua kiểm tra, vật liệu nổ được xác định nằm cách tuyến đường Phước Chánh - Phước Thành khoảng 500m, trên rẫy của người dân và cách khu dân cư gần nhất khoảng 1km.

Quả bom có đường kính khoảng 30-40cm, chiều dài từ 1-1,2m; phần lộ trên mặt đất dài khoảng 60-70cm, phần còn lại bị chôn vùi dưới đất. Trọng lượng ước tính khoảng 130kg.

Hiện Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Chánh đã phân công lực lượng dân quân thường trực túc trực, kiểm tra hằng ngày tại khu vực phát hiện vật liệu nổ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời báo cáo cấp trên để có phương án xử lý.

Cách đây không lâu, trong quá trình làm ruộng, người dân ở Bắc Ninh phát hiện vật thể nghi bom nên báo cơ quan chức năng.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh thông tin trong quá trình làm ruộng, ông Vi Văn Tuyên, thôn Thượng 1, xã Sơn Động, phát hiện vật thể lạ nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh và báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh khẩn trương chỉ đạo lực lượng công binh xuống hiện trường, căng dây bảo vệ, cắm biển cảnh báo và túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho người dân.

Qua xác minh, đây là loại bom phá, ký hiệu M117 do Mỹ sản xuất, kích thước dài 1,2 m, đường kính 41 cm, trọng lượng khoảng 350 kg.

Lực lượng công binh tỉnh Bắc Ninh tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh và phát hiện thêm 2 quả bom phá M117 cùng loại nằm sâu khoảng 2 m, hình dáng còn nguyên, không bị móp méo.