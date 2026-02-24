Giáo sư mang theo con gà làm 'người hỗ trợ tinh thần' khi đi làm, du lịch

(VTC News) -

Một nữ giáo sư tâm lý học Canada, người chuyên nghiên cứu về vai trò của thú cưng trong sự phát triển lành mạnh của con người, có một “trợ lý trị liệu” rất đặc biệt, đó là con gà hỗ trợ tinh thần. Trợ lý này luôn đồng hành với cô trong cuộc sống thường nhật, thậm chí cả khi đi du lịch.

Đó là câu chuyện của Sonia Kong, giảng viên tại Đại học Bắc British Columbia. Chia sẻ với CBC, cô cho biết chú gà 11 tháng tuổi này có khả năng cảm nhận cảm xúc của chủ một cách đáng kinh ngạc. Nó được cô đặt tên là Saturday (thứ Bảy), theo đúng ngày nhận nuôi từ một trang trại bên ngoài thành phố Prince George (Canada).

“Tôi cảm thấy nó rất thông minh. Nó có thể hiểu được cảm xúc của tôi", Kong nói. Mỗi khi cô buồn, chú gà chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh, chăm chú nhìn như thể đang cố gắng lý giải điều gì đang xảy ra. “Khi tôi khóc, nó dường như tự hỏi: ‘Sao bạn lại khóc?’ Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi", cô chia sẻ.

Con gà cưng của Giáo sư Sonia Kong có tên là Saturday. (Ảnh minh họa: Stock Adobe)

Để có thể mang Saturday theo mình khắp thành phố, Kong tự tay may một chiếc tã đặc biệt dành riêng cho chú gà. Sự chuẩn bị tỉ mỉ này giúp cô có thể đưa người bạn đặc biệt đi cùng trong nhiều hoạt động thường ngày mà không gặp trở ngại.

Không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, Kong còn đang theo đuổi một nghiên cứu quy mô quốc tế về tác động của thú cưng đối với sự phát triển xã hội và cảm xúc của thanh thiếu niên. Nghiên cứu được thực hiện dưới hình thức khảo sát trực tuyến, nhằm tìm hiểu cách mà sự gắn bó với thú cưng có thể hỗ trợ người trẻ ở các bối cảnh văn hóa khác nhau.

Đồng hành với cô trong dự án này là Tracy Wong, trợ lý giáo sư tại Đại học Trung văn Hong Kong (Trung Quốc). Hai nhà nghiên cứu đặt mục tiêu xác định liệu có khác biệt văn hóa trong cách thanh thiếu niên tương tác với thú cưng hay không, cũng như mức độ ảnh hưởng của mối quan hệ này đến đời sống cảm xúc của họ.

“Chúng tôi muốn xem liệu có sự khác biệt về văn hóa hay không và việc dành thời gian với thú cưng có thể tác động đến thanh thiếu niên ở các nền văn hóa khác nhau thế nào", Kong cho biết.

Giáo sư Kong, giảng viên Đại học Bắc British Columbia, đang nghiên cứu ảnh hưởng của thú cưng đến sự phát triển xã hội và cảm xúc của thanh thiếu niên.

Dù gắn bó sâu sắc với chú gà của mình, nữ giáo sư thừa nhận cha mẹ cô vẫn chưa hoàn toàn quen với ý tưởng này. Họ từng đùa hỏi liệu cô có ý định ăn thịt con vật hay không. “Tôi nói ngay: ‘Con sẽ không ăn! Nó là thú cưng". Họ chỉ đùa thôi, nhưng thực sự tồn tại những khác biệt về văn hóa hoặc giá trị văn hóa", cô chia sẻ.

Câu chuyện về chú gà Saturday không chỉ là chi tiết thú vị trong đời sống của một nhà nghiên cứu, mà còn phản ánh chính chủ đề cô đang theo đuổi, đó là mối liên hệ giữa con người và thú cưng có thể vượt qua những định kiến thông thường, mở ra góc nhìn mới về sự hỗ trợ tinh thần trong xã hội hiện đại.