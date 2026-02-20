Đóng

Thú cưng robot AI: Người bạn tâm giao hay 'máy nghe lén'?

(VTC News) -

Đằng sau vẻ ngoài đáng yêu và những dòng nhật ký ấm lòng của thú cưng robot AI, liệu có một kịch bản đen tối về bảo mật dữ liệu?

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới