EVN khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

Sáng 23/2 - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An và Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quý I/2026. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, EVN phối hợp với NSMO và các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ vui Xuân đón Tết cổ truyền của người dân.

Toàn Tập đoàn đã bố trí tổng cộng trên 54.000 ca trực để duy trì đảm bảo cung cấp điện trong suốt kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Các đơn vị phát điện duy trì vận hành tốt của các tổ máy và nhiên liệu (than, khí, dầu) theo yêu cầu huy động; lưới điện truyền tải và phân phối vận hành an toàn; công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động đã được đảm bảo.

Theo số liệu từ Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), mức tiêu thụ điện toàn quốc trong toàn bộ kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng khoảng 11% so với cùng kỳ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 vẫn thấp hơn khoảng 40% so với ngày làm việc bình thường.

Trước đó, để chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ.

EVN đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, xử lý kịp thời các tình huống trên hệ thống điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn và tin cậy; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

EVN và các đơn vị liên quan đã chủ động sớm xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ; tổ chức phân công, ứng trực 24/24h cũng như chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống khi có sự cố điện.

Về vấn đề sử dụng điện trong dịp Tết, EVN và các đơn vị Điện lực cũng đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc lưu ý đảm bảo sử dụng điện an toàn cho người và thiết bị, phòng chống cháy nổ, tai nạn điện mọi lúc mọi nơi, đặc biệt cần tuyệt đối tránh các nguy cơ, hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện (như bắn pháo trang kim, thả diều, sử dụng gậy/sào gần các đường dây điện trên không …) vừa nguy hiểm tính mạng, vừa ảnh hưởng phạm vi rộng đến cung cấp điện của cộng đồng.

Tập trung đảm bảo điện mùa khô, tăng tốc các dự án trọng điểm

Ngay trong buổi họp giao ban vào sáng 23/2/2026, lãnh đạo EVN nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo cung ứng điện tiếp tục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026, nhất là trong bối cảnh mùa khô đang đến gần. Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị trong toàn Tập đoàn tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với NSMO trong huy động nguồn điện và điều độ vận hành hệ thống điện.

Đối với vận hành các nguồn thủy điện phải chủ động phương án đảm bảo giữ nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước khi điều kiện thời tiết năm nay khó dự báo. Bên cạnh đó, các nhà máy nhiệt điện phải hoàn tất công tác chuẩn bị nhiên liệu, tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu trong cao điểm mùa khô.

Về công tác đầu tư xây dựng, EVN yêu cầu các đơn vị “lấy lại tiến độ ngay lập tức”, đảm bảo các mốc tiến độ, đặc biệt tại các dự án nguồn điện trọng điểm. Trong đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I tập trung hòa lưới tổ máy 1 trong tháng 2/2026, phát điện thương mại tổ máy 1 tháng 5/2026; NMNĐ Quảng Trạch II phấn đấu khởi công trong quý I; hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và chuẩn bị đàm phán các hợp đồng liên quan đối với Dự án ĐHN Ninh Thuận 1; tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thủy điện mở rộng…

Về lưới điện, năm 2026 EVN dự kiến khởi công 295 công trình và đóng điện 303 công trình; riêng tháng 01 đã khởi công 12 công trình và đóng điện 11 công trình 110kV. Các dự án đấu nối nguồn điện, giải tỏa công suất thủy điện Tây Bắc, nhập khẩu điện,... được yêu cầu bám sát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để hoàn thành trong quý I và quý II/2026 theo kế hoạch .

Kết luận buổi họp giao ban, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động trong Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cao nhất ngay từ những ngày đầu Xuân mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.