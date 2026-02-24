Trường Giang gây xúc động khi hứa bảo trợ viện phí cho gia đình khán giả tại rạp

(VTC News) -

Tại buổi cinetour phim Nhà ba tôi một phòng tại Bình Dương, Trường Giang gây chú ý khi đã có những lời hứa xúc động dành cho một khán giả trẻ.

Cụ thể sau khi xem bộ phim, nữ khán giả này khóc nức nở vì đồng cảm với các nhân vật trong phim. Nữ khán giả cho biết mẹ cô đang phải chạy thận 6 năm, bố có khối u đang phải lên thành phố phẫu thuật. Mẹ cô rất yêu mến Trường Giang nhưng vì bệnh nặng nên không thể đi xem phim này.

Trường Giang hứa lo viện phí cho bố mẹ của fan tại buổi giao lưu.

Nghe lời tâm sự của fan, Trường Giang xúc động. Sau khi biết bố nữ khán giả đang năm ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Trường Giang nói anh sẽ tìm cách hỗ trợ.

"Bệnh viện nào ở TP.HCM, chú đều giúp con được hết. Đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy, cứ lúc nào bước vào cổng Chợ Rẫy là gọi điện cho chú, chú không chắc sẽ có mặt ở đó nhưng chú sẽ có cách giúp mọi thứ nhẹ nhàng hơn với bố mẹ con. Chú sẽ hỗ trợ mọi thứ có thể", Trường Giang hứa.

Sau đó, Trường Giang xuống tận nơi để nói chuyện riêng với nữ khán giả. Anh động viên cô yên tâm vì anh quen rất nhiều bác sĩ và có thể hỗ trợ toàn bộ viện phí được cho gia đình cô.

Hành động đẹp của Trường Giang nhanh chóng nhận được sự cổ vũ của nhiều khán giả có mặt tại rạp phim.

Trường Giang làm đạo diễn và đóng phim trong "Nhà ba tôi một phòng".

Năm nay, Trường Giang lần đầu lấn sân điện ảnh bằng phim Nhà ba tôi một phòng với 4 vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên chính và biên kịch.

Tính tới sáng 24/2, bộ phim của Trường Giang cán mốc 87 tỷ đồng - con số đáng nể với tác phẩm đầu tay (theo số liệu từ Box Office Vietnam).

Trong Nhà ba tôi một phòng, Trường Giang vào vai ông Thạch, người đàn ông quanh năm cặm cụi với nghề làm mắm dưa cà. Con gái ông là Hoài An (Minh Anh), đam mê lĩnh vực thời trang và ước mơ du học trời Âu.

Ở tuổi mới lớn, cô bắt đầu tò mò về tình yêu đôi lứa khiến ông Thạch lo lắng, trong vô thức muốn kiểm soát cuộc sống riêng của con gái. Điều này làm mối quan hệ của hai cha con vốn hòa thuận bỗng trở nên căng thẳng.

Ngoài ra, căn bệnh Alzheimer cũng khiến ông Thạch quên đi nhiều thứ nhưng vẫn không quên lo lắng cho tương lai con gái.

Ở dự án lần này, bộ phim của Trường Giang nhận được đồng của khán giả khi theo đề tài gia đình, phù hợp với dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên phim lựa chọn lối kể chuyện an toàn, thậm chí có phần cũ kỹ. Những mảng hài của phim ghi điểm song mảng bi lại kém thuyết phục, lạm dụng nước mắt khiến khán giả có phần mệt mỏi.