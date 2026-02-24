Nghiên cứu lớn nhất về xe điện cũ: Pin bền bỉ suốt vòng đời

(VTC News) -

Chỉ số sức khỏe pin gây bất ngờ

Theo báo cáo từ Fleet News, dựa trên nghiên cứu của công ty chẩn đoán pin Generational (Anh), kết quả phân tích hơn 8.000 bài kiểm tra trên các dòng xe điện đã qua sử dụng cho thấy tình trạng sức khỏe pin (State of Health - SoH) trung bình đạt mức 95,15%.

Đây là con số ấn tượng đối với một thiết bị lưu trữ năng lượng vốn thường bị coi là dễ xuống cấp theo thời gian.

Dữ liệu thực tế từ 8.000 bài kiểm tra cho thấy các khối pin hiện đại vẫn duy trì được trên 95% dung lượng sau nhiều năm vận hành.

Nghiên cứu được thực hiện trên dải dữ liệu rộng, từ những chiếc xe mới lăn bánh đến những xe đã có tuổi đời 12 năm với quãng đường di chuyển vượt mốc 260.000 km.

Đáng chú ý, ngay cả nhóm xe điện từ 8 đến 9 năm tuổi vẫn duy trì được dung lượng trung bình khoảng 85%.

Con số này vẫn còn khoảng cách rất xa so với ngưỡng bảo hành thông thường của các hãng xe là 70%.

Cách sử dụng quan trọng hơn số km di chuyển

Dữ liệu từ nghiên cứu chỉ ra một thực tế mới trong việc định giá xe điện cũ: Quãng đường di chuyển không còn là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng pin.

Thực tế nhiều mẫu xe chạy quãng đường dài nhưng có hệ thống quản lý nhiệt tốt và thói quen sạc khoa học giữ được mức pin cao hơn cả những xe ít sử dụng nhưng không được chăm sóc đúng cách.

Cụ thể, ở nhóm xe từ 4 đến 5 năm tuổi, những chiếc xe được bảo quản tốt nhất vẫn giữ được tới 96,49% dung lượng.

Trong khi đó, nhóm xe 8 đến 12 năm tuổi dù thuộc diện có thời gian sử dụng lâu nhất trong khảo sát vẫn ghi nhận mức dung lượng dao động từ 82% đến 90%.

Điều này cho thấy công nghệ hóa học và hệ thống quản lý pin hiện nay đã đủ bền bỉ để đồng hành cùng chiếc xe trong suốt vòng đời sử dụng.

Cần minh bạch thông tin để thúc đẩy thị trường xe cũ

Dù dữ liệu thực tế rất khả quan, nhưng rào cản lớn nhất hiện nay đối với người tiêu dùng vẫn là sự thiếu minh bạch về thông tin pin khi mua lại xe cũ.

Việc không thể kiểm tra chính xác tình trạng sức khỏe pin khiến nhiều người e ngại về chi phí thay thế đắt đỏ.

Các chuyên gia nhận định, việc chuẩn hóa dữ liệu chẩn đoán pin và công khai thông tin này sẽ là chìa khóa để thúc đẩy thanh khoản cho thị trường xe điện đã qua sử dụng.

Khi người mua có thể xác định chính xác giá trị còn lại của bộ pin, niềm tin vào xe điện sẽ được củng cố, từ đó giúp ổn định giá trị bán lại của dòng xe này tương đương với xe chạy xăng, dầu truyền thống.