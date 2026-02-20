Động cơ V6 hay V8 tốt hơn?

(VTC News) -

V6 và V8 đều là động cơ bố trí hình chữ V, gồm hai dãy xi-lanh đặt nghiêng và dùng chung trục khuỷu. Điểm khác biệt cơ bản nằm ở số lượng xi-lanh: V6 có hai hàng, mỗi hàng 3 xi-lanh; V8 có hai hàng, mỗi hàng 4 xi-lanh. Tuy nhiên, việc lựa chọn loại nào tốt hơn phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

Động cơ V6 thường nhỏ gọn và nhẹ hơn, giúp tối ưu không gian khoang máy. Nhờ kích thước ngắn hơn, V6 tạo điều kiện cho các nhà sản xuất bố trí thêm bộ tăng áp hoặc cải thiện thiết kế khí động học. Trên các mẫu xe dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh, V6 cũng dễ lắp đặt hơn nhờ có thể đặt ngang.

V8 thường có cấu trúc góc nghiêng 90 độ giữa hai dãy xi-lanh, giúp động cơ đạt độ cân bằng tự nhiên tốt hơn. Nhờ số xi-lanh nhiều hơn, mỗi xi-lanh chịu tải ít hơn khi vận hành ở cùng mức công suất, từ đó cải thiện độ bền và khả năng duy trì vòng tua cao.

Nếu so sánh hai động cơ có cùng dung tích, V6 sẽ có xi-lanh lớn hơn, đồng nghĩa với khối lượng piston và tay biên lớn hơn. Điều này có thể khiến V6 khó đạt giới hạn vòng tua cao như V8. Bên cạnh đó, thứ tự đánh lửa của V8 được đánh giá mượt mà và tròn tiếng hơn, tạo nên âm thanh đặc trưng mà nhiều người yêu thích.

V8 thường tạo ra mô-men xoắn lớn hơn ở vòng tua thấp, phù hợp với xe bán tải cỡ lớn, SUV hạng nặng hoặc xe thể thao hiệu suất cao. Công suất tối đa của V8 cũng thường vượt trội so với V6 trong cùng điều kiện.

Trong khi đó, V6 có lợi thế về trọng lượng và mức tiêu hao nhiên liệu. Trên những cung đường nhiều khúc cua, trọng lượng nhẹ ở đầu xe giúp cải thiện khả năng vào cua và hạn chế thiếu lái. Các động cơ V6 hiện đại, đặc biệt khi kết hợp tăng áp, vẫn đủ khả năng kéo tải hoặc tăng tốc mạnh mẽ, tiệm cận hiệu suất của V8.

Để tối ưu chi phí và hạ giá thành sản phẩm, nhiều nhà sản xuất chuyển sang sử dụng động cơ V6 - cấu hình có chi phí thấp hơn V8 nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành ở mức tốt.