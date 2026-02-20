Võ sư Nga 4 lần sang Trung Quốc học hỏi, 62 tuổi vẫn luyện tuyệt kỹ nổi tiếng

(VTC News) -

Trước khi trở về Nga sau hai tuần tập huấn võ thuật tại Thương Châu (tỉnh Hà Bắc), ông Yevgeny Ovchennikov, 62 tuổi, nhận được lời dặn dò kỹ lưỡng từ bậc thầy Bát cực quyền Lưu Liên Quân: “Sau khi về nước, anh nên luyện tập và củng cố những gì đã học gần đây, cảm nhận nguyên lý ‘khí lực hợp nhất’. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với tôi kịp thời”. Đó được xem như “bài tập về nhà” dành cho người học trò đặc biệt đến từ Nga.

Bát cực quyền (Bajiquan) là môn võ nổi tiếng của võ thuật truyền thống Trung Quốc, thuộc nội gia quyền. Hệ thống kỹ thuật Bát cực quyền lấy “lục đại khai”, “bát đại chiêu” làm cốt lõi, bộ lộ phong phú, biến hóa đa dạng. Động tác nổi bật của Bát cực quyền là lối đánh áp sát, va chạm bằng vai, lưng, khuỷu tay, hông. Năm 1988, Bát cực quyền được xếp vào mười quyền pháp xuất sắc; năm 2008 và 2021 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trong nhiều năm qua, Bát cực quyền được truyền bá rộng rãi.

Yevgeny Ovchennikov (áo trắng) được võ sư Lưu Liên Quân chỉ dạy

Yevgeny là một người đam mê võ thuật và đã được truyền dạy Bát cực quyền. Cần phải nói thêm rằng người đàn ông Nga này đã gắn bó với võ thuật Trung Quốc hơn 30 năm và đây là lần thứ tư ông đến Thương Châu để học tập.

Cuối tháng 6, Yevgeny cùng 12 võ thuật sinh đến từ tỉnh Kemerovo (Nga) tới huyện Thanh, thành phố Thương Châu và theo học tại Trường Võ thuật Bàn Cổ do Lưu Liên Quân sáng lập. Trong số 12 người có 2 huấn luyện viên võ thuật và 10 thiếu niên mới bắt đầu học võ. Danh sách mong muốn của họ trong chuyến đi này gồm học Bàn Cổ vương quyền, Bát cực quyền, đao Bát cực và đối luyện côn Bát cực.

“Được đến Trung Quốc và theo học các danh sư võ thuật khiến mọi người vô cùng hào hứng, vì điều đó sẽ giúp nâng cao trình độ rất nhiều”, Yevgeny nói.

Yevgeny Ovchennikov và các học viên Nga tới Thương Châu học võ công

Yevgeny cho biết, năm 1989 ông gặp hiệu trưởng một trường võ thuật Trung Quốc tại Moskva và bị võ thuật Trung Quốc thu hút sâu sắc. Kể từ đó, hằng năm ông đều bay 4 tiếng từ quê nhà đến Moskva để học Trường quyền, Thái cực quyền… trong 2 hai tháng.

Mùa hè năm 2013, cơ duyên đã đưa Yevgeny đến Trung Quốc học võ. Ông gặp Lưu Liên Quân trong một hoạt động giao lưu văn hóa võ thuật tại Nga. Yevgeny nhớ lại: “Xem biểu diễn võ thuật Trung Quốc trực tiếp rất ấn tượng. Màn biểu diễn của thầy Lưu rất mạnh mẽ, có khí phách nam nhi”.

Cuối năm đó, Yevgeny lần đầu tiên đến Thương Châu và theo học Bát cực quyền với Lưu Liên Quân.

Thương Châu là quê hương võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc, sở hữu tới 53 loại quyền pháp và binh khí, chiếm 41% trong tổng số 129 loại trên toàn quốc, trong đó Bát cực quyền là tiêu biểu nhất. Những năm gần đây, chính quyền địa phương hỗ trợ các võ sư “vươn ra thế giới”, tích cực tham gia hoạt động giao lưu ở nước ngoài, thu hút người yêu võ từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Thụy Sĩ, Anh, Mỹ, Nga… đến Thương Châu học tập.

“Mục đích lần này tôi sang Trung Quốc gặp thầy Lưu không chỉ để củng cố quyền pháp đã học, mà còn học hệ thống các kỹ thuật như đối luyện Bát cực quyền, đối luyện côn Bát Cực, để thanh thiếu niên nước tôi có thể trực tiếp cảm nhận sức hấp dẫn của võ thuật”, Yevgeny nói.

Lưu Liên Quân cho biết, nhóm của Yevgeny tập luyện 2 tiếng rưỡi mỗi sáng, nghỉ trưa xong lại tập thêm 2 tiếng rưỡi buổi chiều. Giữa những buổi tập căng thẳng, ông còn sắp xếp cho học viên Nga uống trà Trung Quốc và thưởng thức đặc sản địa phương.

Yevgeny Ovchennikov và bạn của mình trong một buổi tập

“Lẩu gà Thương Châu rất tuyệt, rau củ ở đây cũng vô cùng phong phú. Ẩm thực Trung Quốc lúc nào cũng ngon”, học viên Maxim Sereda chia sẻ.

Năm nay đã có 4 nhóm học viên đến từ Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ… sang học với Lưu Liên Quân. Người lớn tuổi nhất hơn 60 tuổi, nhỏ nhất mới 4 tuổi. “Nhiều học viên nước ngoài rất đam mê võ thuật Trung Quốc. Các câu lạc bộ và hiệp hội võ thuật của họ thường chia sẻ nguồn lực với nhau, giúp võ thuật Trung Quốc lan tỏa rộng hơn”, Lưu Liên Quân nói.

Yevgeny cho biết tại thành phố Kemerovo nơi ông sinh sống chỉ có hai cơ sở dạy võ thuật Trung Quốc. “Những năm gần đây, cùng với giao lưu văn hóa Trung – Nga ngày càng sâu rộng, ngày càng nhiều thanh niên lựa chọn học võ thuật Trung Quốc. Vì vậy tôi đã thành lập cơ sở đào tạo mang tên ‘Liên minh Kungfu Kuzbass’, hiện có hơn 50 học viên”, ông Yevgeny phát biểu.

Yevgeny Ovchennikov đam mê võ công bất chấp tuổi tác

“Tôi chân thành hy vọng ngày càng nhiều danh sư võ thuật Trung Quốc ra nước ngoài để trực tiếp chia sẻ tinh hoa võ thuật Trung Hoa với người yêu võ”, Yevgeny nói.

Ông cũng cho rằng việc Wushu được đưa vào chương trình thi đấu tại Thế vận hội Thanh niên Dakar 2026 cho thấy sự công nhận rộng rãi trên toàn cầu đối với việc thanh thiếu niên tham gia tập luyện võ thuật. “Tôi hy vọng võ thuật Trung Quốc sẽ nắm bắt cơ hội phát triển này và chinh phục ngày càng nhiều bạn trẻ trên thế giới”, Yevgeny khẳng định.