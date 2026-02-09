Võ sĩ MMA cắn suýt đứt tai đối thủ, tái hiện bê bối của Mike Tyson

(VTC News) -

Võ sĩ cắn vào tai đối thủ dẫn đến chảy máu, gây náo loạn tại nhà thi đấu. (Nguồn: @HappyPunch/X)

Một trận MMA hạng nặng tại Cộng hòa Séc kết thúc theo cách khó tin chỉ sau vài giây, khi một võ sĩ cắn vào tai đối thủ đến chảy máu, châm ngòi cho màn hỗn chiến dữ dội bên ngoài lồng đấu, với bia và ghế nhựa bị quăng khắp nơi.

Sự việc diễn ra tại sự kiện Clash 15 - gala MMA được quảng bá bằng cái tên gây sốc “Valentines đẫm máu”, tổ chức ở thành phố Brno. Trận đấu tâm điểm là màn chạm trán giữa Pali Hari và Václav Mikulášek. Tuy nhiên, trận đấu không kéo dài được bao lâu.

Ngay sau tiếng chuông khai cuộc, hai võ sĩ lao vào giằng co và trong lúc chống đỡ một pha quật ngã, Hari bất ngờ cắn vào tai đối thủ. Mikulášek bật lùi trong đau đớn, máu chảy dọc khuôn mặt, buộc trọng tài phải lập tức cho dừng trận và tuyên bố truất quyền thi đấu của Hari.

Khi Hari rời khỏi khu vực thi đấu, anh lập tức bị nhiều khán giả và thành viên đội của đối thủ quá khích lao vào tấn công. Những cốc bia và ghế nhựa liên tiếp bị ném về phía võ sĩ này trong lúc anh tìm đường tháo chạy. Lực lượng an ninh phải can thiệp khẩn cấp, song Hari vẫn phải tự mở đường giữa đám đông để thoát ra phía sau hậu trường.

Sau sự cố, Mikulášek được đưa đi cấp cứu và phải khâu 15 mũi. Chia sẻ trên Facebook sau trận đấu, võ sĩ này trấn an người hâm mộ rằng anh vẫn ổn, dù tai bị rách nghiêm trọng và để lại một vết thủng lớn. Anh gửi lời cảm ơn tới những người đã hỗ trợ mình cũng như bày tỏ sự biết ơn trước sự động viên của khán giả. Trong khi đó, Hari chưa đưa ra phát biểu chính thức.

Pali Hari trong trạng thái thất thần sau màn ẩu đả.

Đáng chú ý, trận đấu được quảng bá theo thể thức “không luật lệ”. Tuy vậy, ban tổ chức xác nhận hành vi cắn đối thủ vẫn bị nghiêm cấm trong mọi trường hợp. Quyết định truất quyền thi đấu Hari được giữ nguyên ngay sau sự cố.

Khoảnh khắc gây tranh cãi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người liên tưởng đến vụ cắn tai nổi tiếng của Mike Tyson với Evander Holyfield năm 1997 - một trong những sự cố tai tiếng nhất lịch sử thể thao đối kháng.

Trong trận tái đấu ngày 28/6/1997 tại MGM Grand (Las Vegas), Holyfield liên tục chiếm ưu thế và hai lần quật ngã Tyson. Bị dồn vào thế bất lợi, “tay đấm thép” mất kiểm soát, lao vào cắn tai đối thủ, cắn đứt một phần vành tai và ngay lập tức bị xử thua.

Sự cố chấn động này trở thành vết đen trong sự nghiệp của huyền thoại quyền anh hạng nặng. Tyson sau đó bị Ủy ban Thể thao bang Nevada thu hồi giấy phép thi đấu và phạt 3 triệu USD, chưa kể chi phí pháp lý. Ông phải chờ hơn một năm mới được phép thi đấu trở lại.

Phóng viên MMA Ariel Helwani nhận định đây là tình huống hỗn loạn hiếm thấy trong các sự kiện võ tổng hợp hiện đại. “Điều này thật là điên rồ. Đây là trận đấu gần giống với vụ Tyson và Holyfield nhất mà MMA từng chứng kiến", anh cho biết.

Sự kiện Clash 15 vốn được biết đến với các trận đấu mang tính biểu diễn và thể thức đặc biệt, là đặc trưng của các sự kiện MMA Đông Âu. Những màn so tài mang tính trình diễn như nam đấu nữ hay ba đấu ba xuất hiện khá phổ biến. Sự cố giữa Pali Hari và Václav Mikulášek đã làm dấy lên nhiều tranh luận về vấn đề an toàn tại các giải đấu dạng này.

Sau vụ việc, Pali Hari một lần nữa gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ Clash. Nhân vật vốn nhiều tai tiếng này tiếp tục hứng chịu chỉ trích dữ dội vì hành vi của mình trong trận với Václav Mikulášek.

Václav Mikulášek, biệt danh “Baba Jaga”, là võ sĩ MMA hạng trung người Séc đang thi đấu cho tổ chức Oktagon. Mikulášek tiếp xúc với thể thao đối kháng từ năm 14 tuổi, từng thử sức với karate, quyền anh và kickboxing trước khi chuyển hẳn sang MMA ở tuổi 25. Anh ra mắt chuyên nghiệp vào năm 2014.

Cột mốc đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của anh là màn so tài với Karlos Vémola năm 2020. Dù thất bại chóng vánh, anh vẫn tiếp tục thi đấu và tích lũy thêm kinh nghiệm. Tính đến năm 2023, Mikulášek có 9 chiến thắng trong sự nghiệp, phần lớn các trận đấu của anh kết thúc ngay từ hiệp đầu. Mikulášek từng thừa nhận có giai đoạn sa vào các tệ nạn và gặp rắc rối pháp lý, song vẫn theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.