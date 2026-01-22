Giải MMA hấp dẫn hàng đầu thế giới được phát sóng tại Việt Nam

(VTC News) -

Người hâm mộ võ thuật tổng hợp Việt Nam tiếp tục được theo dõi những trận đấu đẳng cấp cao của giải MMA hàng đầu thế giới UFC. Bắt đầu từ Sự kiện UFC 324 ngày 25/1 - trong đó trận đấu tâm điểm là Justin Gaethje đấu với Paddie Pimblett - đấu trường này được phát sóng trực tiếp độc quyền trên hệ thống của FPT Play.

Bên cạnh các sự kiện trực tiếp, FPT Play sẽ giới thiệu loạt chương trình độc quyền như UFC Countdown, UFC Connected và ROAD TO UFC – giải đấu mang đến cơ hội cho các tài năng MMA triển vọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thẳng tiến đến UFC.

Maksum sẽ đối đầu Johnson.

FPT Play và UFC sẽ hợp tác dài hạn, phân phối nội dung trên đa dạng hạ tầng, bao gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, OTT, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT cho biết: “FPT Play luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những nội dung giải trí và thể thao chất lượng cao. Việc hợp tác cùng UFC lần này là bước tiến quan trọng, giúp người dùng FPT Play nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung không bỏ lỡ và có thể thưởng thức trực tiếp các sự kiện võ thuật hấp dẫn nhất thế giới ngay tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại trải nghiệm giải trí trọn vẹn, đa nền tảng và tiện lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả, đồng thời khẳng định cam kết của FPT Play trong việc nâng cao giá trị dịch vụ cho khách hàng”.

Các sự kiện UFC sẽ được FPT Play phát sóng trên đa nền tảng với bình luận chuyên môn tiếng Việt chuyên nghiệp. Sở hữu tài khoản FPT Play, người dùng có thể dễ dàng thưởng thức UFC trên 3 - 5 thiết bị song song, cùng thời điểm, bao gồm Smart TV, Smart Mobile, FPT Play Box và website http://fptplay.vn.

UFC là tổ chức võ thuật tổng hợp (MMA) hàng đầu thế giới với hơn 700 triệu người hâm mộ và khoảng 330 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi năm, UFC tổ chức hơn 40 sự kiện trực tiếp tại các đấu trường danh giá nhất toàn cầu, đồng thời phân phối chương trình đến hơn 950 triệu hộ gia đình thông tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách võ sĩ của UFC quy tụ những ngôi sao MMA xuất sắc nhất thế giới, đại diện cho hơn 75 quốc gia.