Tung đòn bất ngờ hạ gục đối thủ, lão tướng MMA hành động thượng võ đáng nể phục

(VTC News) -

Trần Trọng Kim hạ gục đối thủ kém anh tới 16 tuổi.

Trận đấu MMa Pro hạng cân 56 kg giữa Trần Trọng Kim và Đinh Văn Khuyến tạo ra bất ngờ lớn nhất tại Lion Championship 29 tối 27/12. Dù bất lợi về thể trạng - hơn đối thủ tới 16 tuổi - và có phần lép vế trên võ đài, "lão tướng" sinh năm 1988 Trần Trọng Kim (câu lạc bộ PFC Phú Quốc) khiến các khán giả ngỡ ngàng với pha knock out không ngờ.

Trần Trọng Kim - biệt danh "Kim mao sư vương" - như thường lệ vẫn áp dụng lối đánh chậm rãi, phòng thủ kín và rình rập cơ hội. Trong khi đó, tài năng trẻ Đinh Văn Khuyến liên tục tìm cách xuyên phá thế thủ của đối phương. Đây là trận đấu mà võ sĩ sinh năm 2004 - người từng thắng knock out Bùi Đình Khải sau 17 giây ở lần xuất hiện gần nhất - có nhiều lợi thế và được đánh giá cao hơn.

Trần Trọng Kim (bên trái) đánh bại Đinh Văn Khuyến.

Tuy nhiên, Đinh Văn Khuyến lại thất bại trong tình huống tưởng chừng không hề nguy hiểm. Tận dụng khoảnh khắc phòng thủ sơ hở của đối thủ, Trần Trọng Kim bất ngờ tung ra đòn đá bằng chân trái vào vùng bụng. Đinh Văn Khuyến ban đầu có vẻ không bị ảnh hưởng gì, nhưng rồi ôm bụng ngã ra sàn đấu.

Trọng tài nhanh chóng xác định võ sĩ chuyên tán thủ của câu lạc bộ 1102 MMA chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. "Lão tướng" Trần Trọng Kim giành chiến thắng knock-out.

Giành chiến thắng bằng đòn đá tưởng đơn giản nhưng mạnh không ngờ, Trần Trọng Kim càng khiến khán giả nể phục vì hành động thượng võ. Khi Đinh Văn Khuyến mất thăng bằng ngã ra sàn đấu, Trần Trọng Kim không lao vào tấn công tiếp.

Anh chỉ chậm rãi bước đến và dừng lại khi đối thủ giơ tay báo hiệu chấn thương. Sau khoảnh khắc ăn mừng, võ sĩ 37 tuổi quay lại ngồi xuống bên cạnh Đinh Văn Khuyến để động viên đối thủ trước khi đội ngũ y tế lên sàn đấu làm nhiệm vụ. Đinh Văn Khuyến sau khi nghỉ ngơi có thể đi lại bình thường. Kết quả khám ban đầu không có dấu hiệu tổn thương nội tạng.

Ngoài Trần Trọng Kim, Lion Championship 29 diễn ra tối 27/12 tại Hà Nội còn có 3 võ sĩ giải quyết sớm trận đấu. Đó là Nguyễn Trung Hải (thắng knock out Bùi Văn Hùng), Nguyễn Thanh Duy (đối thủ Nguyễn Phú Thịnh chấn thương không thể tiếp tục thi đấu) và Lê Hoàng Đức (siết cổ khuất phục Lý Diệp Phước).