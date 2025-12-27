Học trò tái hiện tuyệt kỹ Nguyễn Trần Duy Nhất, đá gục đối thủ sau 8 giây

(VTC News) -

Trần Nguyên Lộc hạ knock out Phạm Bền Lòng.

Trận đấu giữa Phạm Bền Lòng và Trần Nguyên Lộc ở hạng Kim kê của giải võ thuật tổng hợp Thần võ (God of Martial Arts - GMA) diễn ra căng thẳng trong hiệp một. Tuy nhiên, diễn biến trong hiệp 2 lại chóng vánh đến bất ngờ khi Trần Nguyên Lộc của No.1 Muay Club tái hiện loạt đòn phá trụ uy lực gắn liền với tên tuổi Nguyễn Trần Duy Nhất.

Phạm Bền Lòng cho thấy sức bền rất tốt để chống lại các đòn đánh trong thế áp đảo của đối thủ ở cuối hiệp 1. Dù vậy, bước sang hiệp 2, võ sĩ này chỉ kịp tung ra một đòn chân trước khi hứng chịu liên tiếp các pha phản đòn của đối thủ.

Trần Nguyên Lộc thực hiện liền 4 cú đá vào phía trên đầu gối của Phạm Bền Lòng. Ngay sau pha ra đòn đầu tiên, học trò của Nguyễn Trần Duy Nhất khiến đối thủ mất thăng bằng. Cú đá thứ 2 làm Phạm Bền Lòng ngã xuống sàn và 2 pha ra chân tiếp theo mang tính chất "kết liễu".

Nguyên Lộc (bên trái) liên tiếp tung ra các đòn phá trụ.

Trọng tài lập tức can thiệp và khi xác định Bền Lòng không thể tiếp tục thi đấu, Nguyên Lộc giành chiến thắng knock out kỹ thuật (TKO). Hiệp 2 mới diễn ra được 8 giây tính đến thời điểm võ sĩ của No. 1 Muay Club thực hiện xong đòn đánh cuối cùng.

Loạt đá phá trụ của Nguyên Lộc khiến khán giả nhớ ngay đến huấn luyện viên của võ sĩ này - "độc cô cầu bại" một thời Nguyễn Trần Duy Nhất. Võ sĩ cựu số 1 Việt Nam từng khiến khán giả trầm trồ với màn trình diễn kỹ năng muay Thái sở trường trên võ đài Lion Championship năm 2022. Khi đó, những cú đá phá trụ của Nguyễn Trần Duy Nhất khiến đối thủ Trần Quang Khải phải tập tễnh rời sàn đấu.