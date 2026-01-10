Cận cảnh cô giáo Việt Nam hạ gục võ sĩ MMA Thái Lan trong 90 giây

(VTC News) -

Video: Lò Thị Phung hạ gục đối thủ Thái Lan trong 90 giây.

Lò Thị Phung là một trong những võ sĩ Việt Nam tham dự giải vô địch MMA châu Á 2026 (AMMA Championship) diễn ra tại Trung Quốc. Tay đấm sinh năm 1998 thi đấu ở hạng 49 kg hiện đại.

Trong trận đấu với Thanyaret Suksamran (Thái Lan), Lò Thị Phung chỉ mất 90 giây để đánh bại đối thủ. Nữ võ sĩ Việt Nam hoá giải đòn đá cao kiểu muay Thái của Thanyaret, sau đó áp sát để sử dụng sở trường là đòn vật và khoá siết.

Lò Thị Phung nhanh chóng kiểm soát được đối thủ và thực hiện loạt đòn đấm. Trọng tài nhận định võ sĩ Thái Lan không còn khả năng chống trả và can thiệp dừng trận đấu. Lò Thị Phung giành chiến thắng knock-out và lọt vào chung kết.

Lò Thị Phung được biết đến với biệt danh "cô giáo mầm non", xuất phát từ chính nghề nghiệp của cô trước khi lên sàn đấu võ. Nữ võ sĩ sinh năm 1998 từng là giáo viên mầm non trước khi quyết định vào miền Nam lập nghiệp với nghề võ. Hiện tại, Lò Thị Phung vẫn chăm sóc và dạy học cho các em nhỏ trong các chương trình thiện nguyện.

Cô trở thành nhà vô địch jiujitsu quốc gia chỉ sau 2 năm tập luyện chuyên sâu. Năm 2024, Lò Thị Phung xuất hiện ở đấu trường Lion Championship và nhanh chóng gây ấn tượng. Cô giáo mầm non quê Lai Châu thi đấu 3 trận trong năm đầu tiên, đều giành chiến thắng bằng đòn khóa siết khuất phục đối thủ (submission).

Nữ võ sĩ sinh năm 1998 chưa lần nào cần đến hiệp 2 để kết thúc trận đấu. Phải đến trận tranh đai hạng cân 52 kg của Lion Championship diễn ra vào tháng 8, cô mới nhận thất bại đầu tiên.