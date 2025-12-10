Cao thủ MMA Việt Nam đấm túi bụi, võ sĩ Thái Lan khiếu nại 5 phút vẫn bị xử thua

(VTC News) -

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33, toàn bộ 6 vận động viên của đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đều xuất trận. Trần Ngọc Lượng - nhà vô địch hạng cân 60 kg của Lion Championship - gây ấn tượng với màn knock-out áp đảo đối thủ người Thái Lan.

Chạm trán đại diện chủ nhà Kongsrichai Kritsada (Thái Lan) ở trận đấu đầu tiên của nội dung nam hiện đại 60 kg, Trần Ngọc Lượng nhập cuộc đầy chủ động. Võ sĩ sinh năm 1994 thực hiện các đòn quét trụ và nhấp nhả liên tục, trước khi bất ngờ lao vào ôm vật.

Kongsrichai Kritsada vốn là võ sĩ có sở trường địa chiến. Tay đấm chủ nhà kéo được Trần Ngọc Lượng xuống sàn đấu để thực hiện động tác khóa tay (armbar). Tuy nhiên, võ sĩ Việt Nam dường như rất tự tin với nền tảng thể lực của bản thân. Anh thoát được thế khóa của Kongsrichai Kritsada nhanh chóng.

Không chỉ vậy, Trần Ngọc Lượng tạo ra thế kiểm soát ngược lại đối thủ. Nhà vô địch Lion Championship thực hiện pha lên lưng và tung ra 17 cú đấm liên tiếp vào vùng đầu. Kongsrichai Kritsada chỉ nằm chịu trận trước khi trọng tài ra hiệu dừng trận đấu, đồng nghĩa với chiến thắng knock-out kỹ thuật cho Trần Ngọc Lượng.

Võ sĩ Thái Lan không phục. Ban huấn luyện đội chủ nhà khiếu nại, cho rằng Trần Ngọc Lượng ra đòn phạm luật - đánh trúng vào gáy của Kongsrichai Kritsada. Tuy nhiên, sau 5 phút xem lại băng hình, các giám khảo vẫn xác định đại diện Việt Nam thi đấu hợp lệ.

Kongsrichai Kritsada (34 tuổi) xuất thân là đô vật cổ điển. Anh từng vô địch Thái Lan nhiều năm, giành huy chương bạc và huy chương đồng SEA Games ở môn đấu vật trước khi chuyển sang võ thuật tổng hợp. Thành tích của võ sĩ này trên sàn đấu MMA chuyên nghiệp là 7 chiến thắng, 8 thất bại. Ở giai đoạn thi đấu cho ONE Championship, Kongsrichai Kritsada đánh 6 trận giành 4 chiến thắng.