Cận cảnh võ sĩ MMA gốc Việt trút mưa đòn đấm gục đối thủ

(VTC News) -

Kim Tran hạ gục Almagul Zhorobekova

Tối 21/11 tại Bangkok (Thái Lan), Kim Tran thi đấu trận mở màn sự kiện ONE Friday Fights 134 gặp Almagul Zhorobekova (Kyrgyzstan). Võ sĩ người Australia gốc Việt Kim Tran mất chưa đến 2 hiệp để kết thúc trận đấu bằng chiến thắng knock out.

Almagul Zhorobekova là võ sĩ thiên về đấu vật. Tuy nhiên, cô hoàn toàn bị Kim Tran bắt bài trong màn tỷ thí tối qua. Những pha áp sát của võ sĩ Kyrgyzstan hầu như không hiệu quả, không gây ra sát thương đáng kể cho đối thủ.

Kim Tran - sở trường kickboxing - cũng cho thấy thể lực vượt trội, đặc biệt trong hiệp 2. Chính việc Almagul Zhorobekova tìm cách lao vào bắt vật khi để lộ ra nhiều sơ hở tạo cơ hội cho võ sĩ gốc Việt cơ hội ra đòn.

Kim Tran lần thứ 2 giành chiến thắng knock out ở ONE Championship.

Ở thời điểm 2 phút 30 giây của hiệp 2, Kim Tran bắt bài đòn tấn công thân dưới từ Almagul Zhorobekova. Ngay lập tức, tay đấm 28 tuổi kiểm soát từ sau lưng và tung ra các đòn liên tiếp vào vùng đầu của đối thủ.

Tổng cộng, Kim Tran thực hiện 14 cú đấm liên tiếp khi Almagul Zhorobekova ở tư thế không thể phản đòn. Võ sĩ người Kyrgyzstan không còn đủ khỏe để phòng thủ hiệu quả và thoát ra khỏi thế kiểm soát của đối thủ. Cuối cùng, Kim Tran thực hiện pha kết thúc bằng đòn chỏ. Almagul Zhorobekova ngã gục xuống sàn đấu và không phản hồi khi trọng tài thực hiện đếm đến 10.

Kim Tran - quốc tịch Australia, có bố người Việt Nam - mới bắt đầu thi đấu MMA chuyên nghiệp từ tháng 11/2024. Trước đó, cô tranh tài ở võ đài nghiệp dư với tỷ lệ thắng chỉ đạt 50%. Trong 2 trận đấu đầu tiên tại ONE Championship, Kim Tran đều hạ gục đối thủ.

Ở màn ra mắt diễn ra ngày 19/9, Kim Tran đánh bại Juliana Otalora (Colombia) ngay trong hiệp thứ 3. Trận đấu kết thúc khi Kim Tran bắt được chân của Juliana Otalora và đấm ngã võ sĩ đến từ Nam Mỹ. Tay đấm gốc Việt tung ra những cú đấm liên tiếp khi đối thủ chưa hết choáng váng. Trọng tài buộc phải can thiệp dừng trận đấu khi Otalora không còn khả năng chống trả.