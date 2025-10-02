Nữ võ sĩ MMA gốc Việt tung 6 cú đấm cực nhanh hạ gục đối thủ

(VTC News) -

Kim Tran hạ knock-out đối thủ.

Kim Tran đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên tại ONE Championship bằng trận thắng knock-out trước Juliana Otalora hôm 19/9. Đây mới là trận MMA (võ thuật tổng hợp) chuyên nghiệp thứ tư của nữ võ sĩ 28 tuổi.

Kim Tran - quốc tịch Australia, có bố người Việt Nam - mới bắt đầu thi đấu MMA chuyên nghiệp từ tháng 11/2024. Trước đó, cô tranh tài ở võ đài nghiệp dư với tỷ lệ thắng chỉ đạt 50%. Nữ võ sĩ này thắng 4 trận, trong đó chỉ 1 lần hạ knock-out đối thủ. Cô nhận 4 thất bại, trong đó 3 lần bị đối thủ hạ gục hoặc khuất phục (submission).

Đối thủ của Kim Tran là Juliana Otlora (Colombia) không được đánh giá cao. Tay đấm Nam Mỹ chỉ thắng 2/10 các trận nghiệp dư trước khi chuyển sang võ đài chuyên nghiệp. Cô tham gia ONE Championship trước Kim Tran, nhưng đánh 2 trận toàn thua.

Kim Tran (bên trái) lần đầu tiên thắng knock out.

Trong cuộc đối đầu tại Bangkok, Thái Lan hôm 19/9, Juliana Otalora nhập cuộc chủ động hơn. Võ sĩ người Colombia áp sát và cố gắng vật Kim Tran xuống sàn đấu. Tuy nhiên, tay đấm người Australia gốc Việt bình tĩnh phòng thủ và cho thấy ưu thế về thể lực.

Cuối hiệp 1, Kim Tran vật ngã đối thủ và tung ra loạt đòn đấm, chỏ trong thế kiểm soát (ground and pound). May mắn cho Otalora là hiệp một kết thúc trước khi cô bị knock-out.

Trong 2 hiệp tiếp theo, Juliana Otalora vẫn tìm cách vật đối thủ xuống sàn đấu nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, Kim Tran chủ động giữ khoảng cách và tấn công bằng những cú đấm chất lượng.

Trận đấu kết thúc khi Kim Tran bắt được chân của Juliana Otalora và đấm ngã võ sĩ đến từ Nam Mỹ. Tay đấm gốc Việt tung liên tiếp 4 cú đấm khi đối thủ chưa hết choáng váng. Tổng cộng, Kim Tran tung ra 6 cú đấm liên tiếp mà đối thủ không hề có động tác phòng thủ.

Trọng tài buộc phải can thiệp dừng trận đấu khi Otalora không còn khả năng chống trả. Kim Tran giành chiến thắng knock-out đầu tiên kể từ khi chuyển sang thi đấu MMA chuyên nghiệp.