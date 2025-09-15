Cận cảnh cô gái không biết võ bất ngờ tung đòn MMA quật ngã tên cướp

(VTC News) -

Cô gái dùng MMA hạ gục tên cướp.

Vụ việc xảy ra trong một cửa hàng tiện lợi ở San Isidro de El General, Costa Rica ngày 3/9. Cô gái 25 tuổi tên Sol Vargas Garita bắt cướp bằng tay không, với những kỹ thuật vật, khóa siết không khác gì một võ sĩ MMA, jiujitsu được đào tạo. Cô khống chế được tên cướp đến khi cảnh sát có mặt và không cần tới sự tham gia của 2 người khác cũng có mặt ở hiện trường.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, người đàn ông tiếp cận Vargas từ phía sau và giật lấy túi xách của cô. Khi đó, Vargas đang đứng ở quầy thanh toán, gần cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi. Cô gái phản ứng rất nhanh, tránh sang một bên và đuổi theo tóm vào cổ tên cướp khi hắn chưa kịp chạy ra khỏi cửa.

Sau đó, Vargas kéo tên cướp xuống sàn nhà và thực hiện động tác khóa bằng chân. Hành động của cô gái trong video giống như kỹ thuật thường thấy trong võ thuật tổng hợp (MMA) hoặc jiujitsu. “Tôi tóm lấy hắn, quật xuống đất, và thật sự là tôi có đánh hắn, làm hắn chảy máu nữa", Vargas thuật lại trên truyền hình địa phương.

Vargas (bên phải) và hình ảnh cô khống chế tên cướp.

Nhân viên cửa hàng gọi cảnh sát, trong khi người khác chạy đến sẵn sàng giúp sức. Tuy nhiên, Vargas không cần tới sự hỗ trợ khi cô khống chế hoàn toàn được tên cướp dù người đàn ông này cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Tên cướp bị thương ở mặt trong lúc giằng co, trước khi cảnh sát đến hiện trường.

“Tôi làm việc rất vất vả, không ai có quyền cứ thế lấy đồ của tôi như thể chẳng là gì", Vargas cho biết. Trong túi cô khi đó có khoảng 100.000 colones (tiền Costa Ricam tương đương khoảng 200 USD).

Trang tin võ thuật tổng hợp nổi tiếng Low Kick MMA chỉ ra rằng trong vòng ít phút, Vargas đã sử dụng các đòn "triangle choke" (siết tam giác, với một chân quấn quanh cổ đối thủ, chân còn lại gác ngang tạo thế kẹp), "armbar" (bẻ tay), và thậm chí có lúc chiếm thế "full mount" (kiểm soát từ phía trên). Điều bất ngờ là toàn bộ động tác chiến đấu của Vargas chỉ là bản năng. Cô chưa từng học qua lớp jiujitsu hay võ thuật tổng hợp nào.

“Mẹ tôi nói đấy là kiểu khóa gì đó giống jiujitsu, nhưng tôi bảo rằng mình chẳng biết gì về những thứ đó. Mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên", Vargas cho biết.