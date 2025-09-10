Cao thủ MMA bất khả chiến bại hạ gục võ sĩ Nga, đạt tỷ lệ 'kết liễu' 100%

(VTC News) -

Võ sĩ MMA Akbar Abdullaev hạ gục đối thủ bằng loạt đòn đấm.

Akbar Abdullaev là võ sĩ MMA số một hạng lông (featherweight) của ONE Championship. Tay đấm người Kyrgyzstan có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp trên võ đài MMA chuyên nghiệp và được gọi là chuyên gia knock-out.

Đáng chú ý, toàn bộ 13 chiến thắng của Akbar Abdullaev đều là những trận kết thúc sớm, gồm 12 trận knock out và 1 trận khuất phục (submission). Trong đó, có tới 9 trận đấu anh "kết liễu" đối thủ ngay trong hiệp một.

Trận đấu mới nhất của Akbar Abdullaev là màn so tài với Ibragim Dauev (Nga) ở sự kiện ONE Fight Night 35 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Lần này, đối thủ của tay đấm người Kyrgyzstan trụ được đến hiệp 3.

Dauev cũng không phải võ sĩ hạng xoàng. Trước khi bước vào màn so tài với Akbar Abdullaev, võ sĩ người Nga chỉ nhận 1 thất bại từ năm 2019. Anh thắng 10 trận liên tiếp, trong đó có 6 trận thắng knock-out hoặc khuất phục.

Abdullaev (phía trên) bất bại 13 trận, chưa từng thua trong sự nghiệp.

Tuy vậy, trước đối thủ mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm hơn, Dauev nhanh chóng thất thế. Đến hiệp 3, máu đã đổ trên mặt tay đấm 24 tuổi. Anh bị đối thủ đè xuống sàn và trúng đòn liên tục, trước khi trọng tài tách 2 võ sĩ ra.

Khi trận đấu trở lại, Akbar Abdullaev tiếp tục đánh ngã Dauev bằng cú đấm thẳng tay phải giữa mặt đối thủ. Võ sĩ Kyrgyzstan ngay lập tức tận dụng cơ hội lao vào kiểm soát từ phía trên và thực hiện loạt đòn đấm, chỏ liên tiếp. Trọng tài quyết định dừng trận đấu khi xác định Dauev không còn khả năng chống đỡ.

Chiến thắng này giúp Akbar Abdullaev tiếp tục khẳng định vị thế số một ở hạng featherweight của ONE Championship. Tuy nhiên, anh vẫn chưa giành được đai vô địch. Tay đấm người Kyrgyzstan có cơ hội đoạt lấy danh hiệu àny khi đánh bại Tang Kai đầu năm nay. Tuy nhiên, màn tỷ thí này không được tính là trận tranh đai do Abdullaev thừa 0,8 kg khi kiểm tra cân nặng trước khi lên võ đài.

Akbar Abdullaev khởi đầu từ kickboxing và muay Thái, bắt đầu chuyển sang MMA từ năm 20 tuổi. Trước khi trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, Abdullaev từng phục vụ trong quân đội.

Nổi tiếng với khả năng tấn công và kết liễu đối thủ cực kỳ nhanh nhẹn, Abdullaev nổi tiếng với những pha hạ gục đối thủ nhanh như chớp, tấn công không ngừng nghỉ và khiến đối thủ gần như không có thời gian để thở. “Phong cách chiến đấu của tôi là hủy diệt hoàn toàn, kết thúc nhanh chóng và tấn công dồn dập,” Abdullaev từng tuyên bố.