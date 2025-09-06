(VTC News) -

Cận cảnh võ sĩ MMA Nga tung 33 cú đấm hạ gục đối thủ.

Sự kiện ONE Friday Fights 123 diễn ra tối qua (5/9) không có nhiều trận đấu kết thúc bằng knock-out. Một trong số ít võ sĩ hạ gục được đối thủ là Denis Andreev - người thắng trong cặp đấu thể thức MMA (võ thuật tổng hợp) hạng bantamweight (hạng gà, giới hạn cân nặng từ 57, 2 đến 61,3 kg).

Trước trận đấu này, Andreev từng 3 lần thượng đài và giành được 2 chiến thắng. Tay đấm 27 tuổi người Nga chưa gây dựng được tên tuổi ở đấu trường hạng 2 của ONE Championship. Tuy nhiên, sau màn knock-out tối qua, Denis Andreev có thể được nhắc tới nhiều hơn.

Đối thủ của anh là võ sĩ người Kyrgyzstan Adilet Kalenderov. Dù tuổi đời kém đối thủ (mới 19 tuổi), Adilet Kalenderov cũng không hề thua kém đối thủ về số lần lên võ đài trong 3 năm qua với thành tích ân tượng hơn. Theo hồ sơ trên Tapology, Adilet Kalenderov có tỷ lệ thắng 100%, trong đó có 3 trận thắng knock-out kỹ thuật (TKO).

Adilet Kalenderov tấn công chủ động hơn nhưng lại thất bại.

Tuy nhiên, trước tay đấm giàu kinh nghiệm hơn, võ sĩ người Kyrgyzstan lại thất bại khi chưa hết hiệp một. Denis Andreev tập trung phòng ngự và chờ đợi sơ hở của đối thủ. Cơ hội đến với tay đấm Nga khi hiệp đấu đầu tiên còn chưa đầy một phút.

Adilet Kalenderov chủ động tấn công, nhưng thường lộ ra phần mặt khi lao vào đối thủ. Chỉ chờ có vậy, Denis Andreev thực hiện một nhịp lùi, trong khi tay trái vẫn vươn ra để thực hiện cú đấm làm Adilet Kalenderov ngã ngửa ra sàn đấu.

Ngay lập tức, võ sĩ Nga lao vào để kiểm soát đối thủ và thực hiện loạt đòn "kết liễu". Tổng cộng 33 cú đấm được Denis Andreev tung ra, trong khi trọng tài chờ đến khi Adilet Kalenderov không còn động tác phản kháng mới can thiệp để dừng trận đấu.

Adilet Kalenderov thua trận đầu tiên ở thể thức MMA chuyên nghiệp - cũng là lần đầu anh xuất hiện ở đấu trường ONE Championship. Denis Andreev giành chiến thắng knock-out kỹ thuật.