Tung 25 cú đấm trong 13 giây, học trò Johnny Trí Nguyễn hạ gục võ sĩ MMA

(VTC News) -

Võ sĩ Lê Quang Linh giành chiến thắng ở trận bán kết hạng Chim ưng (59 kg).

Một trong 3 màn knock-out của đêm "Thần võ" (God of Martial Arts - GMA) số 8 là trận đấu giữa Lê Quang Linh (Liên Phong) và Huỳnh Ngọc Hùng (MMA Phan Thiết). Trận bán kết hạng Chim ưng (59 kg) kết thúc trong hiệp thứ ba, khi đại diện chủ nhà - Võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn - hạ gục đối thủ bằng loạt đấm liên tiếp.

Huỳnh Ngọc Hùng (21 tuổi) từng thi đấu tại Lion Championship. Trong khi đó, Lê Quang Linh là gương mặt mới của Võ đường Liên Phong, lần đầu tiên thượng đài chuyên nghiệp. Dù vậy, tay đấm chủ nhà lại là người mạnh hơn ở màn tỷ thí lần này.

Lê Quang Linh (bên trái) đánh bại Huỳnh Ngọc Hùng.

Trong 2 đầu tiên, Lê Quang Linh chiếm ưu thế rõ ràng trước Huỳnh Ngọc Hùng. Dù vậy, tay đấm của võ đường Liên Phong không muốn kết thúc trận đấu bằng tính điểm. Anh tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng knock-out khi tấn công dồn dập ở cuối hiệp 3, thời điểm đối thủ tỏ rõ sự xuống sức.

Huỳnh Ngọc Hùng cố gắng trả đòn nhưng hầu hết là những cú vung tay không hiệu quả, không trúng đích. Tốc độ ra đòn của võ sĩ MMA Phan Thiết không đủ nhanh và anh dần bị đẩy vào thế phải co mình chống đỡ.

Trong vòng 13 giây, Lê Quang Linh tung ra 25 cú đấm liên tiếp, không nhanh nhưng đủ nhiều để khiến Huỳnh Ngọc Hùng "thấm đòn". Trận đấu kết thúc khi đại diện của võ đường Liên Phong thực hiện cú móc vào sườn bên phải, khiến đối thủ gục ngã. Trọng tài lập tức ra hiệu báo chiến thắng knock-out cho Lê Quang Linh.

Chiến thắng này giúp võ sĩ của võ đường Liên Phong lọt vào trận chung kết hạng cân Chim ưng. Người thắng trong trận chung kết sẽ được quyền thách thức nhà vô địch hạng cân là Mùi Trọng Vinh. Tay đấm sinh năm 1998 có sở trường muay Thái, tập luyện tại câu lạc bộ của Nguyễn Trần Duy Nhất.