Cận cảnh võ sĩ MMA Nga gãy chân vì đá trúng đối thủ

(VTC News) -

Võ sĩ MMA Adam Bogatyrev gặp chấn thương kinh hoàng.

Chấn thương kinh hoàng của Adam Bogatyrev diễn ra vào ngày 5/9 tại Krasnodar trong khuôn khổ sự kiện ACA 191 tại Nga. Đây là trận đấu MMA hạng nặng giữa Adam Bogatyrev (Nga) và Klidson Abreu (Brazil) - một cựu võ sĩ UFC.

Người hâm mộ và giới chuyên môn hiểu rằng đây là màn đối đầu về thể chất cũng như sự khốc liệt được đẩy lên cao độ. Nhưng kịch bản của trận đấu diễn ra theo cách ít ai ngờ tới. Sau vài nhịp thăm dò đối thủ, Adam Bogatyrev chủ động tung ra đòn đánh đầu tiên. Anh tung ra cú đá mạnh nhưng đối phương dùng chân để đỡ.

Rất bất ngờ khi Adam Bogatyrev tỏ ra đau đớn và ngã gục xuống sân. Video cho thấy chân của võ sĩ này gãy ngay khi đối thủ đỡ đòn đánh. Nhiều người cho rằng một nhịp nhấc chân nhẹ của Abreu giúp anh chủ động phòng thủ hơn.

Trọng tài sau đó phải dừng khẩn cấp trận đấu còn Abreu thậm chí định tiến lên tấn công khi anh chưa nhận ra Adam Bogatyrev gặp chấn thương nghiêm trọng. Trận đấu kết thúc trong vỏn vẹn 18 giây. Abreu tỏ ra hoang mang khi bản thân vô tình gây ra chấn thương theo cách như vậy cho đối thủ. Đến nay, phía Adam Bogatyrev vẫn chưa đưa ra tuyên bố cụ thể vì chấn thương.

Trong quá khứ, các vận động viên gãy chân khi đá đối thủ ở môn võ đối kháng không phải chuyện hiếm gặp. Tại giải National Fighting Championship 3 tại Đức vào năm 2021, Niko Samsonidse gãy chân vì đá Mohammed Sadok - theo đúng cách mà Adam Bogatyrev gặp phải.