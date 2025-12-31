(VTC News) -

Cầu thang xoắn ốc là gì?

Cầu thang xoắn ốc là loại cầu thang có kết cấu uốn cong theo hình xoắn ốc quanh một trục cố định ở giữa hoặc xoắn theo đường cong không gian. Các bậc thang được bố trí xoay dần quanh trục, tạo nên hình dáng mềm mại, uyển chuyển và tiết kiệm diện tích tối đa.

Loại cầu thang này thường xuất hiện trong các công trình như nhà phố diện tích nhỏ, căn hộ duplex, biệt thự hiện đại, quán cà phê, khách sạn, studio hoặc không gian mang tính nghệ thuật cao.

Ưu điểm của cầu thang xoắn ốc

Tiết kiệm diện tích hiệu quả

Ưu điểm nổi bật nhất của cầu thang xoắn ốc là chiếm rất ít diện tích sàn so với cầu thang thẳng hay cầu thang chữ L, chữ U. Nhờ kết cấu xoắn tròn, loại cầu thang này đặc biệt phù hợp với nhà ống, nhà nhỏ hoặc không gian hạn chế.

Cầu thang xoắn có tính thẩm mỹ cao. (Ảnh: SBSHouse)

Tính thẩm mỹ cao

Cầu thang xoắn ốc mang đến vẻ đẹp mềm mại, hiện đại và sang trọng. Với thiết kế tinh tế, cầu thang xoắn không chỉ là hạng mục công năng mà còn là điểm nhấn nghệ thuật, giúp nâng tầm không gian sống.

Linh hoạt về vật liệu và phong cách

Cầu thang xoắn ốc có thể được thiết kế từ nhiều chất liệu khác nhau như sắt, thép, gỗ, kính, bê tông… phù hợp với đa dạng phong cách từ hiện đại, tối giản đến cổ điển, công nghiệp.

Tạo điểm nhấn không gian

Cầu thang xoắn ốc được thiết kế khéo léo có thể trở thành “trung tâm thị giác” của ngôi nhà, giúp không gian trở nên ấn tượng và khác biệt.

Nhược điểm của cầu thang xoắn ốc

Khó di chuyển

Do bậc thang có độ cong và hẹp dần về phía trong, cầu thang xoắn ốc không thực sự thuận tiện cho người già, trẻ nhỏ hoặc khi cần di chuyển đồ đạc cồng kềnh.

Chi phí thi công cao

So với cầu thang thẳng truyền thống, cầu thang xoắn ốc đòi hỏi kỹ thuật thi công cao, thiết kế chính xác. Do đó, chi phí làm cầu thang xoắn thường cao hơn, đặc biệt với các mẫu cầu thang nghệ thuật hoặc sử dụng vật liệu cao cấp.

Những mẫu cầu thang xoắn ốc đẹp hiện đại được ưa chuộng

Cầu thang sắt xoắn ốc

(Ảnh: SBSHouse)

Mẫu cầu thang này mang phong cách hiện đại hoặc tân cổ điển, nổi bật với lan can uốn lượn tinh tế.

Cầu thang xoắn ốc bằng gỗ

(Ảnh: SBSHouse)

Cầu thang xoắn ốc bằng gỗ góp phần làm tăng tính thẩm mỹ với vẻ đẹp ấm cúng, sang trọng và độc đáo. Mẫu cầu thang gỗ còn mang lại cảm giác chắc chắn, gần gũi nhờ chất liệu gỗ tự nhiên, phù hợp nhiều phong cách thiết kế từ cổ điển đến hiện đại.

Cầu thang xoắn ốc bằng bê tông

(Ảnh: SBSHouse)

Cầu thang bê tông xoắn ốc thường được thiết kế liền khối, mang vẻ đẹp vững chắc, tối giản, phù hợp với phong cách kiến trúc đương đại và nhà có diện tích lớn.

Cầu thang xoắn ốc gỗ kết hợp kính

(Ảnh: Cauthangnghethuat)

Sự kết hợp giữa bậc gỗ ấm áp và lan can kính trong suốt giúp không gian trở nên rộng rãi và sang trọng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ hiện đại.