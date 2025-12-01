Những ý tưởng thiết kế gầm cầu thang độc đáo

Không gian gầm cầu thang tưởng chừng “vô dụng” nhưng có thể tận dụng thành các khu vực chức năng phù hợp với nhu cầu của gia đình. Chỉ cần xác định đúng nhu cầu và phong cách, gầm cầu thang sẽ không còn là góc chết mà trở thành không gian chức năng hài hòa, đẹp mắt và cực kỳ tiện ích.

Gầm cầu thang thành tủ lưu trữ

(Ảnh: Vinavic)

Một trong những cách phổ biến và hiệu quả nhất để tận dụng gầm cầu thang là thiết kế tủ lưu trữ. Tủ có thể gồm nhiều hộc kéo, cánh mở hoặc các ô trưng bày tuỳ mục đích sử dụng. Đây là giải pháp phổ biến giúp tối ưu diện tích đồng thời giúp ngôi nhà gọn gàng, khoa học hơn.

Gầm cầu thang làm kệ đựng sách

(Ảnh: Xưởng mộc Đại Cát)

Không gian trống dưới gầm cầu thang có thể thiết kế thành kệ sách âm tường. Ngoài ra, có thể lắp đặt thêm kệ gỗ, sắt để tăng tính thẩm mỹ, giúp không gian bớt nhàm chán.

Góc thư giãn

(Ảnh: Wedo)

Một chiếc ghế bành êm ái và ánh sáng vàng ấm là đủ để tạo nên góc thư giãn lý tưởng dưới gầm cầu thang. Đây được xem là cách tận dụng không gian hiệu quả mà lại vô cùng thơ mộng.

Góc làm việc

(Ảnh: Wedo)

Với diện tích đủ rộng, gia chủ có thể biến gầm cầu thang thành góc làm việc xinh xắn và riêng tư.

Phòng bếp nhỏ

(Ảnh: Vinavic)

Không gian dưới gầm cầu thang cũng có thể biến thành phòng bếp nhỏ, giúp tận dụng tối đa diện tích và giữ nhà luôn gọn gàng.

Nhà vệ sinh

(Ảnh: Nội Thất Mạnh Hệ)

Đây là giải pháp thường thấy trong nhà ống, nhà phố để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thẩm mỹ và phong thủy, nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang cần lưu ý chiều cao tối thiểu, hệ thống thoát khí, thông gió hiệu quả.

Thiết kế bể cá, tiểu cảnh

(Ảnh: Xanhvina)

Đối với những gia chủ yêu thiên nhiên, gầm cầu thang có thể trở thành tiểu cảnh khô hoặc tiểu cảnh nước. Bể cá Koi mini, hòn non bộ hay cây xanh phong thủy sẽ giúp không gian sinh động và tươi mát hơn.

Tuy nhiên, khu vực này cần thiết kế kỹ về chống thấm, điện – nước và ánh sáng để đảm bảo an toàn cũng như giúp cây cá sinh trưởng tốt.

Kệ tivi

(Ảnh: Kwood Việt Nam)

Một kệ tivi hiện đại dưới gầm cầu thang vừa giúp tối ưu diện tích, đồng thời mang đến một không gian độc đáo. Kệ tivi gỗ dưới gầm cầu thang mang đến cảm giác ấm cúng, trong khi đó chất liệu kính tạo vẻ hiện đại, sang trọng.