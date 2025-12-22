Giá vàng hôm nay 22/12: Dự báo xu hướng tăng trong tuần mới

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao, ngay cả khi dữ liệu kinh tế làm giảm kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Theo các chuyên gia, nhịp điều chỉnh nhẹ vào cuối tuần chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn sau khi giá kiểm định vùng đỉnh mới, chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều xu hướng đã hình thành xuyên suốt năm 2025.

Ngoài ra, triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng vàng tiếp tục thách thức các mốc cao hơn trong tuần giao dịch tới.

Bất ổn địa chính trị, lộ trình chính sách tiền tệ của Fed còn nhiều ẩn số, cùng nhu cầu bền vững từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn, tiếp tục là những trụ cột chính của xu hướng tăng, dù các nhịp điều chỉnh kỹ thuật vẫn xuất hiện theo chu kỳ.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu không tạo ra biến động lớn đối với thị trường vàng. ECB duy trì lãi suất tiền gửi, tái cấp vốn chính và cho vay cận biên lần lượt ở mức 2,00%, 2,15% và 2,40%, đồng thời chưa đưa ra định hướng rõ ràng cho giai đoạn sau năm 2025, dù thừa nhận áp lực lạm phát đang có dấu hiệu tăng nhẹ. Phản ứng điềm tĩnh của vàng trước quyết định này cho thấy thị trường vẫn đang giữ được vùng hỗ trợ cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), khôing đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151,1 triệu đồng/lượng (mua) và 154 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.337 USD/ounce, không thay đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các tổ chức phân tích quốc tế nhìn chung vẫn duy trì cái nhìn tích cực với vàng trong giai đoạn 2025 - 2026, dù tốc độ tăng được dự báo sẽ chậm lại. Theo Kitco News, mặt bằng giá vàng năm 2026 có thể tiến dần lên vùng 4.800 - 5.000 USD/ounce. RBC Capital Markets đưa ra khung dự báo thận trọng hơn, từ 4.500 - 5.000 USD/ounce, với dư địa tăng rõ nét hơn về cuối năm.

Goldman Sachs đánh giá vàng sẽ tăng nhẹ trong ngắn hạn, dao động quanh 4.350 – 4.370 USD/ounce nhờ dòng vốn đầu tư ổn định và các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn giữ quan điểm lạc quan cho trung hạn, khi cho rằng giá có thể tiệm cận 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, được hỗ trợ bởi nhu cầu mua ròng từ các ngân hàng trung ương và khả năng Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng lãi suất.

Ở góc nhìn ngắn hạn, báo cáo tháng 12 của World Gold Council cho rằng thị trường vàng đang trong giai đoạn “giữ nền cao”. Biên độ giá được dự báo nằm trong khoảng 4.260 - 4.500 USD/ounce, riêng tuần 22 - 28/12 nhiều khả năng xoay quanh vùng 4.300 - 4.380 USD/ounce.

Cùng quan điểm, UBS nhận định giá vàng trong 1 - 2 tuần tới sẽ vận động trong vùng 4.250 - 4.400 USD/ounce, phản ánh quá trình tích lũy trước khi xu hướng tăng rõ ràng hơn vào đầu năm 2026.