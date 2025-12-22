Bảng xếp hạng 9 cao thủ đại nội nhà Thanh: 2 người từng thắng Hoắc Nguyên Giáp

(VTC News) -

Thời nhà Thanh xuất hiện nhiều cao thủ đại nội, những võ sĩ làm việc cho triều đình, hoạt động trong cung cấm. Phần lớn trong số này là các võ trạng nguyên, được tuyển chọn nghiêm ngặt qua nhiều vòng khảo thí toàn quốc. Những cuộc thi võ đòi hỏi chân tài thực học mới có thể đi đến cuối cùng. Dưới đây là danh sách 9 cao thủ đại nội nhà Thanh nổi tiếng nhất được trang Toutiao xếp hạng.

Lý Thụy Đông (1851-1917)

Lý Thụy Đông là một trong những cao thủ đỉnh cấp cuối thời nhà Thanh, dù là đại nội thị vệ nhưng so với cao thủ võ lâm cũng không hề thua kém.

Sinh năm 1851, Lý Thụy Đông luyện võ từ nhỏ, sớm hành tẩu giang hồ, kết giao nhiều môn phái và nổi bật nhờ khả năng dung hòa nội gia quyền mềm dẻo với ngoại gia quyền thực chiến. Lý Thụy Đông từng gặp “Đại đao Vương Ngũ” tại Thiếu Lâm Tự, từ đó được tiến cử vào phủ Đa La Đoan Quận Vương và sau này được đưa vào Di Hòa Viên biểu diễn võ nghệ trước Từ Hi Thái hậu.

Chân dung Lý Thụy Đông

Trong buổi biểu diễn, ông cùng đệ tử trình diễn các bài quyền kết hợp khinh công như “bạch hạc lượng sí”, “thủy long xuất uyên”, khiến Thái hậu rất hài lòng, ban cho biệt hiệu “thần ưng đại nội” và phong chức võ quan tứ phẩm đới đao hộ vệ. Lý Thụy Đông trở thành hộ vệ thân tín, đồng thời huấn luyện võ thuật cho cấm quân. Tuy nhiên, giai đoạn này không kéo dài do biến cố năm 1900 khi nhà Thanh phải rời kinh thành.

Hoắc Nguyên Giáp nghe danh tiếng của Lý Thụy Đông trên giang hồ, không quản đường xa vạn dặm đến khiêu chiến. Tuy nhiên mấy lần tấn công bằng Mê Tông quyền của Hoắc Nguyên Giáp đều bị Lý Thụy Đông dễ dàng hóa giải. Hơn nữa mã bộ của Lý Thụy Đông vững như bàn thạch, Hoắc Nguyên Giáp mấy lần đánh vào hạ bàn cũng không lay chuyển được chút nào.

Sau khi tỉ võ kết thúc, Hoắc Nguyên Giáp tâm phục khẩu phục, tự nhận học nghệ chưa tinh thâm, trò chuyện một lúc về võ học với Lý Thụy Đông rồi cáo từ ra về.

Cung Bảo Điền (1879-1943)

Cung Bảo Điền là vị đại nội cao thủ được truyền tụng thần bí nhất. Ông bái Doãn Phúc làm thầy, mà Doãn Phúc là đệ tử đắc ý của Đổng Hải Xuyên, một trong mười cao thủ võ lâm cuối Thanh. Có hai vị đại sư này chỉ điểm, võ nghệ Cung Bảo Điền ngày càng tinh thâm.

Cung Bảo Điền trở thành nguyên mẫu của nhân vật Cung Bảo Sâm trong bộ phim "Nhất đại tông sư"

Năm 23 tuổi, Cung Bảo Điền bốn phương khiêu chiến cao thủ võ lâm, lần lượt đánh bại họ, nổi danh giang hồ với thân pháp tinh diệu, được gọi là “Cung Hầu Tử”.

Năm 1897, Cung Bảo Điền được triệu vào cung, đảm nhiệm chức thủ lĩnh đội hộ vệ, được phong quan tứ phẩm mang đao thị vệ, lần lượt làm cận vệ cho Thái hậu Từ Hi và Hoàng đế Quang Tự, đồng thời là tổng quản đại nội thị vệ cuối cùng của triều đình nhà Thanh. Sau nhiều biến cố, Cung Bảo Điền sống ẩn cư, sáng lập Bát Quái Chưởng, mở lớp dạy võ.

Trương Tam Giáp

Trương Tam Giáp (1876–1898), tự Đỉnh Thần, là Võ Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử nhà Thanh. Sinh ra trong gia đình võ thuật nghèo ở Hà Nam, ông sớm bộc lộ thiên phú, 7 tuổi đã luyện võ thành thạo, 16 tuổi thể hình vượt trội, sức mạnh hiếm có. Trương Tam Giáp lần lượt theo học An Vạn Kiệt và đại sư Dương Quốc Xương, tinh thông nhiều môn phái, giỏi cưỡi ngựa, bắn cung và sử dụng đại đao.

Trương Tam Giáp là Võ trạng nguyên

Thời Quang Tự, ông đứng đầu các kỳ thi võ, gây ấn tượng mạnh với màn sử dụng đại đao 90 cân và được phong Võ Trạng nguyên, bổ nhiệm làm ngự tiền thị vệ. Danh tiếng của ông càng lan rộng sau cuộc so tài với Hoắc Nguyên Giáp, khi Hoắc phải nhận thua chỉ sau ba chiêu. Tuy nhiên, Trương Tam Giáp đột ngột qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 22, để lại nhiều tiếc nuối.

Theo lời kể, trong trận đấu, Trương Tam Giáp vì kính trọng Hoắc Nguyên Giáp nên không ra tay, mà đặt ra quy tắc: nếu Hoắc Nguyên Giáp có thể khiến ông di chuyển vị trí, ông sẽ nhận thua; ngược lại, Hoắc Nguyên Giáp thua. Sau khi Hoắc Nguyên Giáp dồn toàn lực tung cú đá đầu tiên, Trương Tam Giáp không hề nhúc nhích, đứng vững như bàn thạch.

Hoắc Nguyên Giáp tiếp tục đá thêm vài cú, nhưng Trương Tam Giáp vẫn bất động, tựa như một pho tượng. Lúc này, Hoắc Nguyên Giáp nhận ra đối thủ thực sự có bản lĩnh, liền chủ động nhận thua và lớn tiếng khen ngợi Trương Tam Giáp.

Đinh Điện Tường

Đinh Điện Tường xuất thân từ dòng dõi võ học lừng danh khi tổ tiên Đinh Đức Hưng từng là Võ Trạng nguyên thời Minh. Ông cao lớn, võ nghệ xuất chúng, nổi tiếng với cước công siêu phàm, được giang hồ gọi là “Bì Yến Tử”. Năm 1814, Đinh Điện Tường đỗ đầu khoa Võ tiến sĩ, được hoàng đế Gia Khánh phong Võ Trạng nguyên và bổ nhiệm Nhất đẳng thị vệ khi mới 27 tuổi. Không chỉ giỏi võ, ông còn uyên thâm binh pháp, thư pháp tinh diệu, để lại nhiều bút tích ở Quảng Tây. Ông mất vì bệnh ở tuổi 43.

Đinh Điện Tường giỏi cả văn lẫn võ

Vương Phụ Thần

Vương Phụ Thần vốn họ Lý, hiệu “Mã Yêu Tử”, người Sơn Tây, từng bị bắt làm nô lệ. Sau khi Đa Nhĩ Cổn qua đời, hoàng đế Thuận Trị đế xem nô lệ đấu võ, thấy ông giỏi nên phong Nhất đẳng thị vệ. Nhờ Hồng Thừa Trù tiến cử, ông thăng lên chức tổng binh. Thời Khang Hy, ông làm Thiểm Tây đề đốc, trấn thủ Bình Lương.

Hải Lan Sát

Hải Lan Sát người dân tộc Ngạc Ôn Khắc, sống ở Hắc Long Giang, xuất thân tướng môn chứ không qua thi võ, lập nhiều công trạng dưới thời Càn Long. Ông nhiều lần dẫn kỵ binh đánh úp, giết hơn trăm địch chỉ trong một trận. Danh tiếng lớn đến mức quân địch nghe tên đều treo bảng miễn chiến. Cuối đời Hải Lan Sát được phong Nhất đẳng Siêu Dũng công, qua đời ở kinh thành.

Chân dung Hải Lan Sát

Điều thú vị là trong phim "Diên Hi Công Lược" có 1 nhân vật lấy nguyên mẫu từ Hải Lan Sát (cùng tên) do diễn viên Vương Quan Dật thủ vai. Sự thành công của bộ phim góp phần giúp nhân vật Hải Lan Sát phổ biến.

Diễn viên Vương Quan Dật đóng vai Hải Lan Sát trong phim "Diên hi công lược"

Ngô Đức Tân

Ngô Đức Tân người Hà Bắc, thân hình khôi ngô, tính tình hào sảng, ngưỡng mộ Hoắc Khứ Bệnh và Thường Ngộ Xuân, mơ ước tung hoành sa trường. Ông luyện cưỡi bắn tinh thông, đồng thời học binh pháp. Năm Đạo Quang 25 (1845), ông đỗ Võ cử nhân, được hoàng đế Đạo Quang phong Nhất đẳng thị vệ, ban hoa linh, lại còn được đích thân Hoàng đế nâng đỡ, có thể nói là hưởng vinh dự cao nhất do Hoàng đế ban cho. Về sau, Ngô Đức Tân được lệnh đi đàn áp một cuộc khởi nghĩa nhưng qua đời do ngã xuống sông.

Hàn Kim Giáp

Hàn Kim Giáp người Lịch Thành (Sơn Đông), đỗ Võ tiến sĩ hạng nhất năm Hàm Phong thứ 9 (1859) – năm thi võ nghiêm ngặt nhất lịch sử. Trong kỳ thi, ông bắn trúng 16 phát bia tâm khi cưỡi ngựa, khiến hoàng đế Hàm Phong vỗ tay khen ngợi, đích thân phong Nhất đẳng thị vệ. Sau khi Hàn Kim Giáp thăng tiến, không có nhiều ghi chép về sự tích của ông.

Sử Thiên Tường

Sử Thiên Tường sinh thời Đạo Quang, xuất thân hàn môn nhưng gia tộc là thế gia võ học từ thời Minh. Ông luyện võ để rửa hận cho cha, người từng thi trượt Võ Trạng nguyên. Năm Đồng Trị nguyên niên (1862), Sử Thiên Tường đỗ đầu võ điện thí, được Đồng Trị phong Nhất đẳng thị vệ. Nhưng cha ông bệnh nặng, Sử Thiên Tường từ chức về quê thủ hiếu. Sau đó dù Tăng Quốc Phiên đích thân mời, ông vẫn từ chối, ẩn cư quê nhà trọn đời.