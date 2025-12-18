Võ sĩ quân hàm Đại úy, từng rước đuốc A80 đánh thắng cao thủ bất bại ở SEA Games

(VTC News) -

Cận cảnh Đại úy Bùi Phước Tùng đánh bại võ sĩ Philippines.

Ở bán kết hạng cân 75 kg môn boxing, võ sĩ Bùi Phước Tùng của Việt Nam tạo ra bất ngờ lớn. Tay đấm mang quân hàm Đại úy đánh bại đối thủ rất mạnh là Weljon Mindoro để giành quyền vào chung kết.

Weljon Mindoro là võ sĩ boxing chuyên nghiệp (thi đấu võ đài với tính chất khốc liệt hơn phiên bản boxing thể thao Olympic) hàng đầu của Philippines. Anh có chuỗi 17 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 16 chiến thắng. Trận hòa duy nhất của Weljon Mindoro là màn so găng với Takeshi Inoue khi tranh đai WBO châu Á Thái Bình Dương vào năm 2023.

Không có gì bát ngờ khi võ sĩ Philippines chiếm ưu thế và tấn công dồn dập, đẩy Bùi Phước Tùng về góc võ đài. Tuy nhiên, võ sĩ Việt Nam chọn lối đánh rất hợp lý là tập trung phòng thủ, né đòn và tính toán thời điểm chính xác để tung ra những pha phản đòn hiệu quả.

Bùi Phước Tùng (bên phải) tranh HCV.

Sau 3 hiệp đấu, vận động viên Việt Nam giành chiến thắng bằng kết quả tính điểm đồng thuận từ các giám định viên. Ngày mai 19/12, Đại úy Bùi Phước Tùng sẽ thi đấu trận tranh huy chương vàng.

Bùi Phước Tùng - sinh năm 1997 - cũng là đương kim vô địch SEA Games ở hạng cân 71 kg. Tại giải đấu diễn ra ở Campuchia năm 2023, Bùi Phước tùng đấm knock-out đối thủ người Thái Lan Atichai Phoemsap để giành tấm huy chương vàng.

Trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Đại úy Bùi Phước Tùng chính là người dẫn đầu đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên. Đi sau Bùi Phước Tùng là nhóm hộ tống gồm Trung úy Trần Hưng Nguyên, Đại úy Nguyễn Linh Na và Trung úy Bùi Thị Nguyên.

Trần Hưng Nguyên giành huy chương vàng SEA Games 33 ở nội dung 200m bơi hỗn hợp. Bùi Thị Nguyên có tên trong danh sách thi đấu nội dung tiếp sức nữ 4x100m của đội tuyển Việt Nam (huy chương bạc).