Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út hôm nay 12/1 trên kênh nào?

(VTC News) -

U23 Việt Nam đấu với U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ ba vòng bảng giải U23 châu Á 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên TV360, VTV5, HTV và FPT Play. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Ả Rập Xê Út.

Theo lịch thi đấu U23 châu Á 2026 hôm nay, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 23h30. Cùng giờ, U23 Jordan chạm trán U23 Kyrgyzstan. Kết quả 2 trận đấu xác định 2 suất vào tứ kết.

U23 Việt Nam đấu với U23 Ả Rập Xê Út

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Việt Nam có thể không cần quan tâm đến trận đấu còn lại trong bảng. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng A.

Chỉ cần không thua đậm quá 3 bàn hoặc 0-3, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, bóng đá luôn có rủi ro. Mặt khác, U23 Việt Nam cũng có động lực để phấn đấu có điểm ở cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Việc U23 Nhật Bản trở thành đội đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng B đặt ra thử thách cụ thể cho U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò phải có điểm trước U23 Ả Rập Xê Út để tránh phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất giải ngay ở vòng tiếp theo.

Nếu thất bại ở trận đối đầu trực tiếp với đội chủ nhà, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội đứng đầu bảng, với điều kiện là thua với cách biệt không quá 1 bàn đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.

Nhìn chung, người hâm mộ có cơ sở để lạc quan vào cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam dựa trên những màn thể hiện đã qua. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có phong độ tốt, vận hành lối chơi có nhiều điểm tích cực.

Dù vậy, sai sót bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở trận thắng U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam có nhiều khoảnh khắc lúng túng, xử lý lỗi khi đối thủ gây sức ép bằng những pha bóng giàu tính tranh chấp bằng thể lực và tốc độ.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể phải đối mặt với sức tấn công rất mạnh mẽ của đối thủ ở trận đấu hôm nay. U23 Ả Rập Xê Út ở tình thế phải thắng để giành quyền đi tiếp.